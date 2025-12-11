La jueza estudia si incorpora como víctima a una mujer fallecida en el Hospital de Manises un mes después de la dana

Archivo - Varias personas ponen velas y hacen una cadena humana para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025, en Paiporta - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana investiga si incorpora como víctima de la riada a una mujer que falleció en el Hospital de Manises (Valencia) el 25 de noviembre de 2024, tras la petición presentada por la familia.

La magistrada ha acordado abrir pieza de fallecimiento a nombre de la fallecida y ha pedido al centro la documentación médica relativa a su ingreso y defunción y, una vez verificado lo anterior, reclama al Instituto de Medicina Legal un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre las circunstancias sufridas por esa persona el 29 de octubre de 2024 y su fallecimiento casi un mes después.

La instructora elevó la pasada semana a 230 el número de víctimas mortales que dejan las trágicas riadas del 29 de octubre de 2024 al añadir el fallecimiento de un anciano residente en Catarroja y que murió en el Hospital La Fe de València días después, el 3 de noviembre.

Hasta la semana pasada estaban en proceso de análisis para ser consideradas víctimas mortales otras nueve personas fallecidas, respecto de las cuales sus familiares han pedido ante el órgano judicial que sean reconocidas como fallecidas en la dana, a la que se suman en estos días dos nuevas investigaciones: un hombre fallecido en Benetússer el 29O y esta última petición.