La jueza ordena prisión para el hombre acusado de matar al logopeda de su hijo menor en una clínica de València

Policías inspeccionan el lugar del crimen en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por presuntamente matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de València.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio.

Los hechos se remontan al pasado lunes por la tarde, cuando el detenido, de 24 años, supuestamente mató al logopeda de su hijo, menor de edad, en su clínica del barrio de Marxalenes, en València, al pensar que estaba abusando sexualmente del niño.

El presunto autor del crimen fue arrestado tras los hechos después de que se entregara en una comisaría de Policía Nacional de la localidad valenciana de Burjassot con las manos todavía ensangrentadas.