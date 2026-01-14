La jueza sobresee la causa por malos tratos a un agente de la Policía Local de Alicante al no ver indicios suficientes

ALICANTE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde el sobreseimiento provisional de la causa por malos tratos en la que estaba investigado un intendente de la Policía Local de Alicante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El hombre ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar al no encontrar la jueza indicios suficientes para seguir con la investigación. El Juzgado ha denegado la medida que había solicitado la denunciante, según ha informado el TSJCV.

La Guardia Civil detuvo el martes al agente tras una denuncia presentada por su exmujer en la que le atribuía el delito.