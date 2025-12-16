La jueza traslada al exsecretario de Presidencia que puede aportar las comunicaciones con Pradas, Mazón y Cuenca el 29O

El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García Ramírez, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana acuerda recabar de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados la comparecencia efectuada este lunes por el ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

Asimismo, acuerda comunicarle la posibilidad de aportar voluntariamente, en el plazo de cinco días, "cualesquiera llamadas y mensajes" relacionados con la emergencia del 29 de octubre que hubiera mantenido con la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el que fuera su 'número dos', Emilio Argüeso, ambos investigados; el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Así consta en una providencia de fecha de este martes en la que la magistrada, a petición de Ciudadanos, también ha acordado unir como documental a la causa una entrevista al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, publicada por el diario El Mundo el pasado 14 de diciembre.

Igualmente, ha ordenado unir los mensajes aportados por el testigo que ha declarado este martes en el juzgado, al tiempo que ha requerido a la Conselleria de Emergencias para que aporte la grabación de la llamada telefónica que este técnico hizo la noche de la dana a la Sala del 112.

En esta jornada ha declarado un ingeniero de Caminos, técnico de apoyo a la dirección de la explotación de la presa de Buseo, que ha afirmado a la jueza que advirtió a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que la presa se iba a desbordar, a través de un correo electrónico a las 20.41 horas.

El embalse se desbordó la noche de la emergencia y afectó a varios municipios valencianos. El testigo, ante la situación por la que atravesaba la presa, mandó un correo a las 20.41 horas al titular de la instalación y a la CHJ con los datos del caudal y el aviso de desbordamiento en 3,5 horas por el aliviadero lateral. Mandó el mensaje y salió directo hacia la presa.

Ha señalado que la situación en ese momento era "mala" y no pudo seguir hacia delante al encontrarse un cauce que cruzaba la carretera. Así, regresó a Valencia y se intentó comunicar con su superior. Esto serían las 22.50 horas. Pasados unos minutos, a las 23.03 horas, envió otro correo a la sala de control para informar de que no había podido ir hasta la presa y que la misma estaba a punto de desbordarse. Aseguraba que no podía contactar con los operarios y ofreció los datos en los que basaba su predicción.

Señalaba en el correo que era probable que la presa estuviera vertiendo por coronación. A las 23.36 horas llamó a la Sala del '112 Comunitat Valenciana' y explicó lo que indicaba en ese correo electrónico. El último dato del sensor de Buseo llegó pasadas las 22 horas, cuando dejó de enviar información porque lo había arrancado la corriente, ha dicho.

La magistrada ha unido a la causa los mensajes aportados por el testigo y ha acordado que los coteje la Letrada de la Administración de Justicia, haciéndose constar los integrantes del grupo de WhatsApp en el que se intercambiaron esos textos.