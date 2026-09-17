La jueza de las VPP de Alicante cita como testigo al exconcejal Toni Gallego el 30 de septiembre

Archivo - El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, ha citado a declarar como testigo al exconcejal del PP Toni Gallego el 30 de septiembre a las 10.00 horas.

Así lo ha acordado la magistrada este jueves en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la acusación popular que ejerce Ciudadanos en este procedimiento solicitara en julio la testifical de Gallego a la vista del contenido de su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts relativa a esta polémica.

Ciudadanos también pidió a la jueza que oficiara a la Mesa de Les Corts Valencianes para que, "a la mayor brevedad posible", remitiera al juzgado "copia certificada de las actas literales, así como la grabación audiovisual íntegra en soporte digital", correspondientes a la comparecencia de Gallego en la comisión.

Ahora, en esta nueva providencia, la instructora estima la petición de esta acusación popular y solicita a la Mesa que envíe "para su unión a la causa" esas actas y dicha grabación de la comparecencia del exedil en el parlamento autonómico el pasado 2 de julio.

COMPARECENCIA EN LES CORTS

Gallego, exconcejal de Hacienda y Patrimonio con el PP en el Ayuntamiento de Alicante, afirmó que la exedil 'popular' Rocío Gómez, que dimitió el pasado enero tras conocerse que era adjudicataria de una VPP en Les Naus y que está investigada en la causa judicial sobre presuntas irregularidades al respecto, le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Según reveló Gallego ante la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, creada a raíz de la polémica de estos pisos, Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar a una pregunta oral en la sesión sobre la clasificación de este residencial. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

"Justo antes de contestar, en una sala anexa al pleno me pide que, por favor, responda yo y me da un papel con la respuesta preparada. Yo le digo que sin ningún problema y respondo lo que ponía: que cumplía con la legalidad", manifestó el exconcejal, y agregó: "Sin mediar ninguna pregunta por mi parte, ahí es cuando ella me dice: yo tengo ahí [en Les Naus] una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen".

BARCALA SOSTUVO QUE NO LO SABÍA

Las declaraciones de Gallego llegaron después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), se remitiera al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", afirmó el primer edil en febrero.

El equipo de gobierno trasladó en febrero que el Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantaron las VPP, recibió "certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización" se hizo "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que los pisos se adjudicaron "efectivamente".

También que, "al recibir información sobre las adjudicaciones", la jefa del Servicio de Patrimonio se personó "el 15 de enero" en el despacho de la actual concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y advirtió "de posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus".

Ante ello, según indicaron, la edil de Patrimonio le pidió que hiciera "un informe" donde detallara "esas posibles irregularidades". El consistorio apuntó que ese dictamen solicitado por la concejala fue enviado el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, "que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas", y agregaron que "al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos".

INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, está Gómez, quien dejó su cargo de edil tras conocerse que fue adjudicataria de un piso en el residencial.

El pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa de estas VPP, Luis Alberto Meler, confirmó, durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta sobre este tema en Les Corts Valencianes, que Gómez tenía intención de vender su piso e indicó que el promotor, el también investigado Francisco Ordiñana, de Fraorgi, quería hacer lo mismo con su ático.

En la causa judicial también está investigada la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

Igualmente, figuran como investigados en este procedimiento funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de las VPP, y adjudicatarios de pisos.