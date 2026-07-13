Junio de 2026, un mes "muy seco" y el tercero más cálido en la Comunitat Valenciana

Archivo - Varios niños se refrescan en una fuente de VAlència, ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de junio de 2026 ha sido en la Comunitat Valenciana "extremadamente cálido y muy seco", con una temperatura media de 23,8 C, es 2,6 °C superior a la de la climatología de referencia (21,2). En cuanto a la precipitación acumulada ha sido 5,8 l/m2, cifra que es un 77% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (25,3 l/m2).

Con estos valores, se trata del tercer mes de junio más cálido, tras 2022 y el pasado 2025, el más seco desde 2019 y el tercero más seco del siglo, tras 2009 y 2019, destaca la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este lunes ha facilitado el avance climatológico de junio en la Comunitat.

Además, la agencia advierte que por delante hay una semana "muy adversa, especialmente a partir del miércoles, con un nuevo episodio cálido, que sería el cuarto del año tras del de final de mayo y las dos olas de calor de final de junio y de principio de julio".

El episodio va a ser "intenso y muy prolongado", subraya el organismo, que apunta que, además de las altas temperaturas, que nuevamente superarán los 40 °C en el interior y prelitoral de Valencia, vamos a tener una importante intrusión de polvo en suspensión y tormentas secas en el interior.

El informe distribuido por Aemet muestra que, continuando con el anómalo calor de final de mayo, junio empezó muy cálido, pero se produjo un descenso térmico "muy significativo" alrededor del día 5 que estuvo acompañado de un temporal marítimo, con mar gruesa, olas de más de tres metros, cielos nubosos y lluvias en el norte de Alicante, sur de Valencia y zonas del litoral de Castellón, más débiles en el resto

A partir del día 12 se produjo un ascenso térmico continuado que culminó en la ola de calor que afectó a gran parte de Europa occidental y que en nuestro territorio se manifestó con más intensidad los días 22 y 23.

Debido a que fue un episodio cálido sin viento de poniente y con brisas, los registros más altos no fueron tan extremos como en otras zonas de la Península u otros episodios históricos. Las máximas en el litoral oscilaron entre 32 y 35 °C durante la ola de calor y próximos a 40 en zonas bajas del interior, pero con intensa sensación de bochorno por la combinación de calor y humedad.

ORIHUELA REGISTRÓ LA TEMPERATRA MÁS ALTA

Las temperaturas más altas se registraron el día 2 en Orihuela y Novelda, con 39,4 °C, y el día 23 en Xàtiva, con 39,2, Jalance, con 39,1 y Sumacàrcer, con 39,0. Las temperaturas más bajas se registraron el día 11, con una mínima de 7,5 °C en Vilafranca, 7,6 en Fredes y 7,7 en Castellfort.

Computando los seis primeros meses del año, la primera mitad de 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, la segunda más cálida desde, al menos, 1950, solo por detrás del mismo periodo de 2025. Los tres años más cálidos son los tres últimos, de forma consecutiva 2024, 2026 y 2025, por este orden.

Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas tuvieron un comportamiento similar, con una anomalía de +2.9 °C de las máximas y de +2.3 °C las mínimas. En este mes la anomalía de temperatura ha sido más alta en el interior de la mitad norte y en comarcas del norte de Alicante.

Por lo que se refiere a la precipitación acumulada, ha sido 5,8 l/m2, que es un 77% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (25.3 l/m2) y, globalmente, el mes se califica como muy seco, el más seco desde 2019 y el tercero más seco del siglo, tras 2009 y 2019.

Por provincias, junio fue especialmente seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 85%. Es el tercer mes de junio más seco en la provincia, tras 1994 y 2009. En Alicante, el déficit medio provincial ha sido del 74% y del 72% en Valencia.

Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como muy seco o extremadamente seco en el 48 % del territorio, que abarca grandes zonas del interior y prelitoral de Castellón y norte de Valencia y de la provincia de Alicante (salvo la Marina Alta).

El mes fue seco en el 37 %. En el otro extremo, a causa de las lluvias y tormentas del día 5, junio fue húmedo o muy húmedo en parte de la Marina Alta, La Safor y del litoral norte de Castellón. El carácter fue normal en el resto.

TEMPORAL

Solo el día 5 hubo un temporal que dejó lluvias significativas en el sur de Valencia y norte de Alicante y mala mar, con altura media de olas de más de 3 m y máxima de 5 m.

Los acumulados más altos se han registrado en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante: la Font d'en Carròs, 81.0 l/m2 ; Xàbia (Montgó), 72.2; Fontilles (la Vall de Laguar), 44.5; Pego, 35.2 y en una zona reducida del litoral de la Plana Alta: Ribera de Cabanes (IVIA), 72.5. En el otro extremo, en muchas localidades del sur de Alicante la precipitación ha sido nula o inapreciable.