Toni Francés (c) durante una visita al mercado de Babel, en Alicante, en el marco de la campaña por las elecciones generales del 29 de noviembre - PSOE

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Alcoi (Alicante) ha acordado abrir expediente sancionador al alcalde de esta localidad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia en las elecciones generales del 29 de noviembre, Toni Francés, por un vídeo publicado en redes sociales del Ayuntamiento.

La resolución, con fecha del pasado 19 de noviembre y consultada por Europa Press, llega tras una denuncia formulada por el PP, "en relación con la posible utilización de un perfil institucional" del consistorio alcoyano "para la difusión, en periodo electoral, de un vídeo protagonizado" por el primer edil.

El órgano, tras deliberar, señala que "por una mayoría de tres a dos" se ha determinado que "las conductas descritas constituyen una vulneración" del apartado segundo del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En relación con este caso, se ha formulado también un voto particular. Igualmente, la resolución acuerda requerir al Ayuntamiento que retire la publicación.

El citado artículo señala que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

RECURSO A LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcoi ha avanzado este lunes que ha presentado a la Junta Electoral Provincial un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral de Zona sobre el vídeo, publicado en los perfiles institucionales de Instagram y Facebook. En cumplimiento del requerimiento, ha retirado la publicación "de forma preventiva".

Así lo ha señalado el consistorio en un comunicado, en el que ha aseverado que mantiene "el criterio" que ya expuso en sus alegaciones y considera que "informar sobre la realidad económica de la ciudad y los desplazamientos que registra" forma parte de su actividad ordinaria y ha subrayado que, "en ningún momento, se atribuían estos datos a la gestión del gobierno municipal".

Según el Ayuntamiento, en ese vídeo, "de 42 segundos", Francés "comentaba los registros de tráfico en los accesos a la ciudad y los datos de afiliación a la Seguridad Social" en Alcoi. En sus alegaciones, la administración local sostuvo que el audiovisual "no presentaba esas cifras como resultado de una medida municipal" ni destacaba "logros" del gobierno municipal.

"Pese a ello, y sin haber visionado la grabación de forma previa a su deliberación, la Junta adoptó el acuerdo el jueves 19 de noviembre por tres votos a dos", han indicado desde el consistorio, al tiempo que han resaltado: "A pesar de ello, en su voto particular, una de las vocales no judiciales de la Junta Electoral de Zona abogó por el archivo de las actuaciones al considerar que el vídeo ofrece datos objetivos y carece de lemas de campaña y de referencias a un balance de gestión".

El Ayuntamiento ha afirmado que la comunicación de este acuerdo "llegó el viernes 20 de noviembre" a las 15.52 "al correo electrónico de una funcionaria municipal" y que "se indicaba un plazo de 24 horas para recurrir".

Según ha señalado, "el mensaje se limitaba a trasladar el acta de la sesión, sin identificar expresamente la comunicación como una notificación formal ni informar de los recursos que podían interponerse, el órgano competente o los plazos correspondientes".

Además, ha continuado, "no se dirigió" al gabinete jurídico, "que había intervenido en el procedimiento y presentado las alegaciones municipales, y que no ha tenido conocimiento efectivo del acuerdo hasta este lunes 23 de noviembre", a las 08.30 horas, según ha sostenido.

En este sentido, el Ayuntamiento solicita "que el plazo para recurrir se compute desde el momento en que pueda considerarse practicada una notificación válida y eficaz, de acuerdo con las garantías establecidas en la legislación administrativa".

Y subraya que "el recurso se ha formulado inmediatamente después de que sus servicios jurídicos pudieran examinar el acuerdo y que su finalidad es garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa, así como permitir una valoración jurídica del contenido de la publicación y de las circunstancias que motivaron la resolución de la Junta Electoral de Zona".

PP: "AUTOBOMBO"

De otro lado, en un comunicado, el PP de la provincia de Alicante ha lamentado "las fórmulas de Toni Francés de hacer campaña después de que la Junta Electoral le haya expedientado por utilizar el Ayuntamiento" para "hacer campaña derivando recursos públicos para un acto electoral de su promoción como número uno por la lista del PSOE al Congreso de los Diputados".

La vicepresidenta primera de la Diputación y secretaria general del PP provincial, Ana Serna, ha mostrado su "rechazo a esta práctica de la utilización de material institucional", en referencia al vídeo, "para promocionar logros de Toni Francés como candidato al Congreso por Alicante".

"La verdad es que el PSOE ya no nos sorprende", ha aseverado Serna, quien considera que, "ante la falta de programa y argumentos", recurren "al insulto y a la trampa" y cree que el alcalde de Alcoi "no podía ser menos".

Serna ha incidido en que Francés ha usado las redes sociales del Ayuntamiento "para su autobombo". "Desde el Partido Popular seguiremos trabajando para dar a conocer nuestras propuestas y trabajando por la España de convivencia que el Partido Socialista se ha encargado de destrozar", ha zanjado.