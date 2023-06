El jurado de las Hogueras Especiales ratifica el fallo que otorgó el primer premio a Diputació-Renfe

En una sesión extraordinaria, el órgano desestima las alegaciones de Florida-Portazgo y destaca "la máxima imparcialidad" de la votación

ALICANTE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado de las Hogueras Especiales de Alicante ha ratificado "la máxima imparcialidad" de la votación y el fallo emitido el pasado día 21, que otorgó el primer premio al monumento de la hoguera Diputació-Renfe, ha informado el Ayuntamiento, cuyo equipo de gobierno se ha felicitado por la decisión.

En una sesión extraordinaria y urgente de este órgano "colegiado, soberano y autónomo", los miembros del jurado han acordado desestimar las alegaciones de la hoguera Florida-Portazgo, que quedó en segunda posición, igualada a puntos, y ratificar como ganadora a Diputació-Renfe por el voto de calidad del presidente.

En el acta de esta reunión, el jurado ha manifestado "su voluntad de reiterar el absoluto convencimiento de que se ha actuado en todo momento de manera honesta, buscando la máxima imparcialidad en el procedimiento de votación".

Los integrantes del jurado han votado, a mano alzada, y han decidido desestimar las alegaciones de la hoguera Florida-Portazgo por siete votos a favor, mientras que el presidente ha votado en contra.

El jurado considera que "no se produce abstención por parte del presidente no permitida por las bases, como se argumenta en el escrito de alegaciones de la hoguera reclamante, puesto que dicha abstención no se realizó en el ámbito de la puntuación de los monumentos, sino en el ámbito de una cuestión incidental planteada al margen del mismo" en referencia al doble empate que se produjo en la votación.

EVITAR "CONTROVERSIAS"

Al mismo tiempo, el jurado solicita que "dichas circunstancias no previstas se tengan en cuenta en futuras ediciones del concurso, a efectos de evitar este tipo de controversias por el bien de la fiesta".

El Ayuntamiento se suma a la felicitación realizada por parte del jurado "a todas las comisiones participantes en el concurso por el magnífico trabajo desarrollado y la calidad de los monumentos que han puesto a disposición de los alicantinos y del público en general para su disfrute".