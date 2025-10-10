Justicia digitaliza 1.036 tomos del Juzgado de Paz y Registro Civil de Llíria (Valencia)

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha digitalizado 1.036 tomos documentales del partido judicial del municipio de Llíria (Valencia), según ha informado la Generalitat.

La digitalización de los libros del Registro Civil es uno de los proyectos "más ambiciosos" que la Conselleria de Justicia y Administración Pública está impulsando dentro del plan de transformación digital de la Justicia, y ha sido posible gracias a la financiación de fondos europeos, han apuntado las mismas fuentes.

Con una inversión cercana a los cinco millones de euros, la finalidad es modernizar un servicio esencial para la ciudadanía, "asegurando su conservación y facilitando el acceso a la información de forma rápida, segura y eficiente", han apuntado.

En una primera fase, el proyecto se centró exclusivamente en la digitalización de los fondos documentales de los Juzgados de Paz. Sin embargo, el buen ritmo de ejecución y la consecución anticipada de los objetivos previstos han permitido ampliar su alcance a los libros de los Registros Civiles pertenecientes a las oficinas de los principales partidos judiciales.

La información que se está digitalizando corresponde a las cuatro secciones en las que se divide cada Registro Civil, es decir, nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas y representaciones legales.

El proceso de volcado de datos se hace en orden cronológico inverso, es decir, desde los más nuevos a los más antiguos, con el objetivo de digitalizar hasta un siglo atrás en aquellos tomos donde ha sido posible gracias a la calidad de las inscripciones.

El objetivo de esta actuación es permitir la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en toda la Comunitat Valenciana.

Asimismo, una vez digitalizados los libros, los archivos se facilitan a la Administración del Estado para que pueda poner en marcha una plataforma digital, denominada DICIREG, que crea un registro individual con todos los documentos de cada persona, y permite el acceso telemático y la tramitación electrónica de los expedientes.

El proyecto de Generación de Estructuras de datos e imágenes de Libros de Registros Civiles en la Comunitat Valenciana se enmarca en los proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Next Generation EU.