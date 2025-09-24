Justicia niega "colapso" en genética del IML y desmantelamiento de plantilla y asegura que es la de "siempre"

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha negado este miércoles que haya "colapso" en la sección de genética del Instituto de Medicina Legal (IML) de València y "desmantelamiento" de la plantilla, como ha denunciado UGT PV, y ha asegurado que esta es "la de siempre". En todo caso, admiten que se ha podido presentar "alguna disfunción temporal" por situaciones de incapacidad temporal de sus integrantes.

Así lo han indicado fuentes del departamento que dirige Nuria Martínez tras la denuncia de UGT Serveis Públics del País Valencià que ha asegurado que existe "colapso" en esta sección por "una política de desmantelamiento de la plantilla que ha conducido a una parálisis absoluta".

El sindicato asegura que todos los análisis para pruebas en el ámbito judicial, tanto penales como civiles, "son derivados al departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses", lo que provoca "retrasos en la investigación de homicidios, agresiones sexuales y desapariciones, dilaciones que afectan directamente al derecho a la tutela judicial efectiva".

Sin embargo, la Conselleria niega "colapso" porque, en primer lugar, señala que las pruebas en las causas penales "nunca" han sido procesadas en el IML de Valencia sino que "siempre se han derivado al INT de Barcelona" por lo que instan a preguntar a esta entidad "si hay retraso en ese sentido".

Respecto a las causas civiles, en el IML se realizan filiaciones que "no son muy numerosas y están prácticamente al día", defienden desde el departamento.

Por otro lado, niegan "desmantelamiento" de la plantilla que "es y ha sido siempre la misma". "Otra cosa es que, debido a situaciones de incapacidad temporal de sus integrantes, se haya podido presentar alguna disfunción temporal. Pero la plantilla es la misma que ha sido siempre", recalcan.