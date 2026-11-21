Las juventudes de Compromís han desplegado una gran pancarta en la Plaza de Toros de València, horas antes de la celebración en este espacio del mitin del Partido Popular. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las juventudes de Compromís han desplegado ante la Plaza de Toros de València, horas antes de la celebración en este espacio del mitin del Partido Popular, una gran pancarta con los rostros del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del 'expresident' de la Generalitat junto con la palabra 'Cómplices'.

De este modo, pretenden "denunciar la complicidad" del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno con el expresident Mazón "tanto durante la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 como después de su dimisión como jefe del Consell", explica la coalición en un comunicado.

El objetivo, insisten, es "volver a poner en el centro del debate público las responsabilidades políticas derivadas de la catástrofe y denunciar que, un año después de su dimisión, Mazón continúa manteniendo el acta de diputado en las Cortes Valencianas y disfrutando de recursos públicos y privilegios institucionales como expresidente".

Desde Joves PV recuerdan que Mazón "tardó un año en abandonar la presidencia de la Generalitat, a pesar de la gestión de la emergencia y las numerosas contradicciones sobre su actuación aquella jornada".

"Una dimisión --inciden-- que, además, no ha supuesto su salida de la política: continúa ocupando un escaño en Les Corts, mantiene el aforamiento y dispone de una oficina de expresidente con personal de apoyo a cargo de las instituciones públicas. Además, su nombramiento como portavoz en una comisión parlamentaria comporta un complemento salarial".

El secretario general de Joves PV, Joan Guanter, ha señalado que "no se puede permitir que el PP pretenda pasar página mientras Mazón continúa cobrando de las instituciones y disfrutando de privilegios públicos".

"Feijóo no puede desentenderse de una situación que ha contribuido a mantener políticamente. Continúa apoyando a Mazón y avala su continuidad en política, a pesar de las evidencias y las contradicciones sobre su actuación durante la dana", ha reprochado.

"Lo que pasó el 29 de octubre --continúa-- no puede quedar en el olvido: mientras el pueblo valenciano sufría las consecuencias de una emergencia devastadora, Mazón estaba de comilona en el Ventorro, llegó tarde al centro de coordinación de la emergencia y el ES-Alert no se envió hasta las 20.11 horas. Después vinieron las versiones contradictorias, las mentiras y la falta de asunción de las responsabilidades políticas que corresponden".

"DESPRECIANDO A LAS 234 VÍCTIMAS"

Para las juventudes de Compromís, el papel de Feijóo ha sido "determinante en la continuidad política de Mazón". Consideran que "la dirección estatal del PP está protegiendo a Mazón y siguen despreciando a las 234 víctimas".

Por eso, Joves PV quiere "mantener viva la memoria de la dana y recordar que las responsabilidades políticas no desaparecen con el paso del tiempo ni con la campaña electoral".