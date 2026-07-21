El juzgado abre juicio oral a Mascarell (PSPV) por atribuir al PP daños en la fachada de la sede socialista

Archivo - El secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de València ha acordado la apertura de juicio oral al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en la capital del Túria, que fue vandalizada en julio del pasado año. Los socialistas valencianos han expresado su "sorpresa" por este hecho y han recalcado que "ninguna querella frenará su labor de oposición".

El pasado mes de junio la Sección de Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de València incoó procedimiento abreviado a Vicent Mascarell que afirmó en una red social que el ataque a la sede de PSPV tenía "un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular". El PP interpuso una querella por el derecho al honor, previo al acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, un grupo comunista vinculado a Frente Obrero reivindicó la autoría de los hechos.

Teas conocerse la decisión judicial, el PSPV-PSOE ha manifestado su "respaldo absoluto" al secretario de Organización del partido, al tiempo que ha mostrado su "sorpresa" por la decisión de abrir juicio oral "sin que la Audiencia Provincial de Valencia haya resuelto todavía los recursos presentados por la defensa sobre cuestiones que afectan al propio fundamento jurídico de la causa".

La dirección socialista considera "difícilmente comprensible" que se haya dado este paso antes de que la Audiencia se pronuncie sobre unos recursos cuya resolución puede condicionar el desarrollo del procedimiento y confía en que las garantías procesales queden plenamente salvaguardadas.

En esta misma línea, los socialistas valencianos han reprochado que el Partido Popular "haya optado por judicializar el debate político en lugar de responder a las críticas desde el debate democrático". "Las querellas no van a sustituir al debate político ni van a impedir que denunciemos aquello que consideramos injusto", han remarcado.

El PSPV-PSOE añade que las declaraciones realizadas por Vicent Mascarell se produjeron "en un contexto de creciente hostilidad hacia el Partido Socialista". En este sentido, recuerdan que en los últimos años, la federación socialista valenciana ha sufrido más de 40 ataques contra sus Casas del Pueblo en la Comunitat Valenciana, entre ellos el asalto a la sede nacional del partido en València, posteriormente reivindicado por un grupo de extrema derecha, además de actos vandálicos y amenazas en sedes locales de distintos municipios.

"DECLARACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO"

"Resulta especialmente llamativo que el Partido Popular pretenda presentar como delictivas unas declaraciones de carácter político mientras guarda silencio ante comportamientos protagonizados por dirigentes de sus propias filas que han contribuido a alimentar la crispación y la confrontación", han añadido desde la dirección socialista.

Finalmente, el PSPV-PSOE ha reiterado su confianza en la Justicia, ha expresado su pleno respaldo a Vicent Mascarell y ha asegurado que "ninguna querella frenará su labor de oposición ni su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la crítica política y la convivencia democrática".

"Seguiremos ejerciendo una oposición firme y responsable y denunciando aquello que consideremos injusto desde las instituciones y el debate democrático", han concluido desde la dirección socialista.