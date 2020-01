Un juzgado anula 44 multas del Ayuntamiento de València a Lime por ocupar la vía pública con patinetes eléctricos

Publicado 30/01/2020 18:11:55 CET

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de València ha anulado 44 sanciones que el consistorio de la capital valenciana impuso en 2018 a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime Technology SLU, por importe de 750 euros cada una, por infracciones de la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público Municipal, ante la falta de regulación de esta actividad en esa normativa.

Así consta en una sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que la sala estima el recurso presentado por la compañía, de manera acumulada, contra las 44 sanciones del concejal delegado de Control Administrativo del Ayuntamiento.

Lime alegaba vulneración del principio de tipicidad en el ejercicio de las potestades sancionadoras; infracción del principio de culpabilidad; indefensión al haberse rechazado inmotivadamente pruebas e infracción del principio de proporcionalidad.

Según se considera probado en la sentencia, Lime inició en el verano de 2018 una actividad de alquiler de patinetes eléctricos en València sin pedir ninguna autorización para la ocupación del dominio público al Ayuntamiento. Los días 30 de agosto y siguientes, la Policía Local requisó un total de 44 de ellos, desplegados por diversas vías, y el consistorio incoó expedientes sancionados, uno por cada uno de los requisados, que acabaron con multas por 750 euros cada una.

Sin embargo, para la sala, de lo examinado se desprende que la actividad de la empresa no estaba regulada en la ordenanza y considera que la infracción de ocupación del dominio público tan solo puede ser cometida cuando se realiza sin título habilitante alguna de las actividades para la que la ordenanza prevé y regula un título habilitante.

En este caso, la actividad no estaba regulada, no había normativa para poder obtener un título habilitante para esta actividad y, en consecuencia, no se podía cometer la infracción en cuestión.

