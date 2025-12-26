Un juzgado cita a declarar como querellado al edil de Urbanismo Juan Giner por unas licencias de apartamentos turísticos

Archivo - El edil de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de València y presidente de la empresa pública Aumsa, Juan Giner. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Nº 7 de Valencia ha citado a declarar en calidad de querellado al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, en una causa abierta por unas licencias de unos apartamentos turísticos, según consta en el auto consultado por Europa Press.

En concreto, la jueza instructora ha admitido a trámite la querella interpuesta por la empresa Business Decision and Advice SL por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según ha avanzado El Debate, se trata de una empresa que pretendía desarrollar dos proyectos de apartamentos turísticos en el barrio de Benicalap, pero cuyas licencias fueron revertidas por el Ayuntamiento de València.

La jueza, en su auto consultado por Europa Press, cita también a declarar como querellado al jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de València. Ambos deberán acudir a los juzgados el próximo 22 de abril.

Fuentes del consistorio han señalado este viernes que "ni el Ayuntamiento ni las personas citadas a declarar han recibido a fecha de hoy notificación sobre los apartamentos turísticos de la empresa Business Decisión and Advice SL". "No obstante, el Ayuntamiento ha cumplido, en este como en todos los expedientes, la legalidad vigente y así lo defenderá en los tribunales", han añadido desde la corporación.