Un juzgado investiga al alcalde de Jérica (Castellón), del PP, por supuestas agresiones sexuales a dos menores

El PP solicita su suspensión de militancia y le cesa como asesor en la Diputación

CASTELLÓ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe ha abierto una causa en la que el alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, aparece como investigado por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justica de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa contra Jorge Peiró, que es alcalde de Jérica desde 2019, está abierta desde hace unos meses, según han precisado dicha fuente. La jueza impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

Por su parte, el PP de la provincia de Castellón ha informado de que ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia "inmediata" de Jorge Peiró.

Asimismo, se ha procedido a cesarle "con carácter inmediato" como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha mostrado "respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia".

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, que exija a Jorge Peiró la dimisión como alcalde de Jérica tras su imputación.

La secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, Maria Jiménez, ha señalado que "las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública".

La socialista ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar "con contundencia".