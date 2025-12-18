PSPV pide a Llorca que diga desde cuándo sabía la investigación al alcalde de Jérica por presuntas agresiones sexuales

Archivo - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, en imagen de archivo - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha exigido este jueves al 'president' de la Generalitat y sceretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que explique desde cuándo sabía que el alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, está investigado en una causa por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad.

Mascarell ha señalado que Pérez Llorca es el secretario general del PPCV y, por tanto, "como responsable de organización tenía conocimiento de la existencia ya no solo de las denuncias judiciales interpuestas por los menores, sino también de su detención el pasado mes de septiembre, de la imputación de su alcalde y de las medidas cautelares de alejamiento de las víctimas que dictó el juez", según ha informado el PSPV en un comunicado.

Sin embargo, el dirigente socialista ha criticado que "en todo este tiempo Pérez Llorca no ha hecho nada, no ha apartado ni del PPCV ni de la alcaldía al primer edil de Jérica ni de su trabajo como asesor de la Diputación de Castellón, en manos del PP, en un caso gravísimo que implica a menores de edad y que tiene una denuncia ante los juzgados".

"Lo que ha hecho el PPCV de Pérez Llorca durante estos meses ha sido encubrir al alcalde", ha denunciado, y ha afirmado que "no hacer nada" es ser "cómplice de los acosadores". En esta línea, ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "deje de encubrir a los militantes del PP que cometen abusos sexuales como ha hecho hasta ahora".