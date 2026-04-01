El juzgado investiga a siete personas en relación a la operación sobre supuesta trata de personas en Nules (Castellón)

Archivo - La Guardia Civil llevó a cabo la operación - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 1 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules -antiguo Juzgado de instrucción número 2-, investiga a siete personas en la causa abierta por un delito de trata de personas en esta localidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Dicho órgano judicial recibió la semana pasada a seis personas en calidad de detenidos y dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos y prisión provisional eludible con fianza de 5.000 euros para otros tres, que abonaron la fianza y quedaron en libertad con cautelares de personación semanal ante el Juzgado, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas.

Respecto del sexto detenido, la magistrada acordó la libertad con las mismas cautelares. Hay un séptimo investigado en la causa que no fue detenido pero sí que compareció personalmente ante el juzgado, respecto del que la jueza acordó la libertad con las mismas cautelares.

Todos ellos, los siete, están investigados en una causa abierta por un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación. La causa ya no está secreta.

La operación fue llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón el pasado 24 de marzo, aunque no aportó más información al respecto al declararse secretas las diligencias.

Según informó en su momento Radio Castellón Cadena Ser, que citó fuentes municipales, las personas liberadas fueron mayoritariamente pakistaníes en situación irregular que eran llevados hasta Nules por un "capo" para hacer trabajos temporales y se hospedaban en viviendas donde llegaban a residir más de diez personas.

Por su parte, el alcalde de Nules, David García, confirmó que se precintaron cuatro inmuebles por parte de la Guardia Civil en esta operación.