Un juzgado de Villena abre diligencias tras la denuncia de una asociación por el robo del Tesoro

Archivo - MUVI a la mañana siguiente del robo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, plaza 2, ha incoado diligencias previas tras la denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción contra el alcalde de la localidad alicantina, Fulgencio Cerdán, y la directora del Museo por el robo registrado en el edificio el pasado 27 de agosto en el que unos ladrones se apoderaron del Tesoro, un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C., considerado una pieza singular de la Edad de Bronce.

Así consta en un auto de este mismo martes del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que la jueza acuerda incoar las diligencias previas y dar traslado al ministerio fiscal para que informe sobre la procedencia del sobreseimiento de la causa.

La asociación presentó una denuncia contra el primer edil; la directora del Museo de Villena, Laura Hernández; la concejala delegada de Cultura, María Server, o quien hubiera ostentado esas competencias en el período comprendido entre 2024 y agosto de 2026 o la persona que ostentase la condición de responsable de seguridad del edificio, al considerar que podía haberse producido un delito de daños por imprudencia y que tenían una posición de garante respecto al bien.

Según argumentaba la denuncia, durante 61 años, desde 1963, el Tesoro se custodió en la planta baja de la Casa Consistorial de Villena, en un gran cofre de hierro situado en una estancia blindada con rejas, a la que solo se accedía cruzando el patio bajo vigilancia permanente de la Policía Local.

Sin embargo, en 2024, con la apertura de la nueva sede del Museo de Villena en el edificio de la antigua electro-harinera, el Ayuntamiento modificó ese modelo: sustituyó, en primer lugar, la réplica que se había exhibido durante décadas por las piezas originales y pasó de un sistema de conservación en cofre cerrado con vigilancia humana permanente a otro de exhibición individualizada de cada pieza en vitrinas, con protección "esencialmente pasiva y electrónica", añade.

"RIESGO"

Para la entidad, ese cambio "fue una decisión administrativa, adoptada por órganos municipales identificables, documentada en un expediente y sometida a autorización de la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural de la Conselleria". Al respecto expone que fue esa decisión, "legítima en su finalidad de proyección cultural y de hecho reconocida internacionalmente", la que "creó el riesgo" del robo y añade que "quien crea o incrementa voluntariamente un riesgo sobre un bien ajeno que custodia asume el deber correlativo de contenerlo".

En este contexto, la entidad recalca que, de acuerdo con la información del consistorio, el Tesoro se hallaba en el Museo en una cámara acorazada de aproximadamente 25 metros cuadrados y tres metros de altura, con frente y laterales de vidrio de alta seguridad, pared trasera y puerta forradas de chapa metálica blindada con cerradura de cinco puntos de anclaje, y techo de doble chapa de acero de 10 milímetros.

El sistema de alarma se configuraba en cinco anillos concéntricos, con sensores de movimiento, térmicos y sísmicos, y videovigilancia con visión nocturna conectada las veinticuatro horas, un sistema correspondía a un nivel 3 de seguridad.

SIN VIGILANCIA HUMANA NOCTURNA

Sin embargo, denuncia que el Museo "no disponía de personal de seguridad presente en el recinto durante las horas de cierre" y que este asalto fue el tercero de una serie "perfectamente identificable, y difícilmente puede calificarse de imprevisible o aislado", tras el de abril en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el del julio en el Museo de Albacete.

"Villena reunía todos y cada uno de los elementos de ese perfil de riesgo en su expresión más extrema, por tratarse del museo español que exhibía sin vigilancia humana nocturna el conjunto de oro prehistórico más valioso del país y el segundo de Europa", sostiene la asociación, que dirige la denuncia hacia esos responsables municipales a los que imputa una "actuación precedente generadora de riesgo" al decidir en 2024 retirar la réplica, exponer los originales y sustituir un sistema de custodia en cofre con vigilancia humana permanente por otro de exhibición en vitrinas "sin presencia física durante las horas de cierre".

"Quien altera voluntariamente el statu quo de protección de un bien ajeno que custodia, incrementando su exposición al riesgo para obtener un beneficio, en este caso de proyección cultural y turística, asume el deber correlativo de neutralizar el riesgo así creado", señala la entidad, para quien "determinar si custodiar el segundo tesoro áureo de Europa sin un solo vigilante durante la noche, un mes después de dos asaltos análogos a museos españoles", constituye una "comisión por omisión" del delito.