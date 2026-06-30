Juzgan a un hombre acusado de matar a su hermana tras una discusión en su casa de Valencia

Archivo - Fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia - Enrique Palomares - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular juzga desde hoy en la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre acusado de matar a su hermana, con la que convivía en un domicilio de Valencia, el 28 de febrero de 2024, durante una discusión.

El incidente tuvo lugar sobre las 21.30 horas, cuando el hombre --que se enfrenta a 15 años de prisión, tal y como le pide Fiscalía, y a la prisión permanente revisable, según solicita la acusación particular-- irrumpió en la habitación de la víctima, que estaba hablando por teléfono, y le recriminó un asunto relacionado con el pago de la luz de la vivienda.

En esa discusión, según mantiene Fiscalía, el procesado la arrinconó y la estranguló con un colgante para las llaves que la mujer llevaba en el cuello, después de que ella no pudiera defenderse de forma efectiva debido a su estado de salud que estaba deteriorado.

Los miembros del jurado decidirán si el encausado cometió los hechos a causa de su adicción a las drogas y el alcohol, tal y como sostiene la defensa.