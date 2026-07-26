Kämpe, la startup valenciana que forma online electricistas y fontaneros: "Los oficios son la alternativa real" a la IA

El CEO y co-founder de Kämpe, Fernando Marzal, en una entrevista a Europa Press en Terminal Hub. La startup valenciana, que nació en el seno de Zubi Labs, forma a distancia a fontaneros, electricistas y otros oficios de alta demanda. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La "necesidad gigantesca" de mano de obra en sectores como electricidad, fontanería y climatización ha llevado a la 'startup' valenciana Kämpe a articular un modelo de formación a distancia práctica que busca recuperar y "modernizar" el tradicional modelo de aprendiz en empresas con el objetivo de que los jóvenes (y no tan jóvenes) puedan incorporarse a algunas de las profesiones más demandadas de España.

En un momento en el que se extiende la inquietud por el impacto que tendrá la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, "el mundo de los oficios es la alternativa real y es curioso que los trabajos del pasado sean los trabajos del futuro, pero es que no van a ser reemplazados todavía por la inteligencia artificial".

Así lo ha señalado el CEO de Kämpe, Fernando Marzal, en una entrevista con Europa Press en la que ha explicado el funcionamiento de esta startup que nació en 2023 en el venture builder de Zubi Labs. Tres años después, Kämpe tiene acuerdos con 700 empresas para facilitar su búsqueda de trabajadores y ha formado a cerca de 1.500 personas en todo el país.

De aquí a final de año, Kämpe quieren sumar mil alumnos más y cerrar 2026 habiendo formado a 2.500 personas. En cuando a la facturación, prevén que este año termine con cerca de 1,5 millones de euros en ventas y "duplicar el año que viene".

En concreto, Kämpe "recupera el modelo de aprendiz" y ofrece cursos intensivos que "emulan el modelo 'bootcamp' de programación, donde alguien que no tiene nada de conocimiento en electricidad, fontanería o climatización" se forma durante "un mes o mes y medio" en las habilidades necesarias para poder entrar directamente a trabajar como ayudantes en empresas. También se ofrece acompañamiento para las certificaciones del Ministerio de Industria. Después, se sigue apoyando su formación mientras trabajan en empresas.

"Cada vez que lanzamos un curso de un oficio, primero vamos a las empresas y les preguntamos cuál sería el mínimo que debe saber un trabajador para poder entrar a trabajar en su empresa, y así es cómo definimos los primeros cursos intensivos", ha indicado.

"NO TODO EL MUNDO PUEDE ESTAR DOS AÑOS SIN COBRAR"

El principal objetivo es "ayudar a las personas de la forma más rápida de entrar en el mundo de los oficios". Marzal ha señalado que Kämpe no hace competencia a la FP tradicional sino que es "una opción más" porque "no todo el mundo tiene la oportunidad de estar dos años sin cobrar, sin pagar facturas".

"Nuestro modelo no está basado en prácticas, está basado en que empiecen a trabajar directamente, en tener una nómina", ha matizado. Además, ha explicado que con el sistema de Kämpe "puedes hacer un curso rápido, empezar a trabajar y pagarlo solo cuando tengas un trabajo".

Preguntado por qué garantías de empleo ofrece Kämpe a sus estudiantes, el directivo ha afirmado: "No necesitamos dar garantía porque estamos en un mercado con una tasa de empleabilidad cercana al 100%".

"La Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) dice que hacen falta 70.000 electricistas en este momento. La FP para saca unos 15.000 alumnos al año, no hay suficiente oferta para cubrir la demanda", ha advertido el responsable de Kämpe.

La propuesta está pensada especialmente para menores de 35 años con trabajos poco cualificados, de mucha rotación, pero también hay "gente que ha estudiado Informática, Marketing e incluso Enfermería, ha comentado.

"'TITULITIS'" Y "UN ESTIGMA SOBRE ESTOS TRABAJOS"

Respecto a la escasez de mano de obra que sufren muchos sectores económicos, Marzal cree que existe un problema al "explicar las oportunidades que hay en el mundo de los oficios". También detecta "una 'titulitis' muy incorporada en esta sociedad" y un "desconocimiento de cómo entrar en el mercado laboral" en determinados sectores.

"Siempre hemos hablado que 'el que no sirve que vaya a FP', que el mundo de los oficios es estar en un tejado pasando frío y hay un estigma sobre ese tipo de trabajos que hace que la gente tenga cierto rechazo, cuando hoy por hoy ya no es así. El mundo de los oficios ha cambiado y ya no es tan de mancharse las manos como antes", ha afirmado.

Por otro lado, ha apuntado que se trata de sectores compuestos mayormente por pymes que tampoco saben "cómo hacerlo para contratar fácil y rápido" o que "están tan saturadas de trabajo que no tienen tiempo para contratar bien, para planificar", ha advertido.

"LOS CONVENIOS TIENEN QUE ADAPTARSE A LA REALIDAD"

Además, Marzal cree que si las empresas quieren resultar atractivas para la generación Z deben entender las necesidades e inquietudes de estos jóvenes. En su opinión, "los convenios también tienen que adaptarse a la realidad actual". Por ejemplo, "los electricistas se rigen por el convenio del metal, que marca unos salarios mínimos que a lo mejor tendrían que mejorarse para ser más atractivos", ha apuntado.

Pero en el otro lado, "también los jóvenes deben de entender que esto es un plan de carrera" y "no puedes el primer día tener las mejores condiciones en cuanto a salario como una persona que lleva diez años de experiencia en el sector", ha argumentado.

"LA IA VA A DEMANDAR MÁS ELECTRICIDAD"

Kämpe reivindica la importancia de los oficios manuales mientras "todos los expertos nos están diciendo que la IA va a empezar a reemplazar a muchas profesiones". Marzal considera que "los jóvenes van a tener un problema serio de entrada al mercado laboral". "¿Quién va a contratar un programador o un abogado junior cuando una IA puede hacer lo mismo?", ha planteado.

En este marco, "el mundo físico todavía está lejos de ser reemplazado", por lo que los oficios son "una alternativa a la inteligencia artificial". De hecho, ha apuntado a que la IA, los data centers, la transición energética y la electrificación van a demandar más profesionales. Por ello, "tiene todo el sentido entrar a trabajar en el mundo de los oficios", ha asegurado.

Sobre cuáles cree que son los oficios del futuro, el CEO de Kämpe ha resumido: "Son los oficios tradicionales, pero modernizados". "Y lo vemos con electricistas que están usando ChatGPT o Cloud para hacer una foto de la instalación y que le dé pistas de qué tiene que cambiar", ha comentado. Asimismo, puntualiza que la IA sirve para mejorar la formación de los estudiantes en Kämpe y facilitar su empleabilidad.

Fernando Marzal ha destacado que la prensa estadounidense empieza a "llamar a la generación Z como la generación del cinturón de herramientas, porque tienen claro que esto es un trabajo que les va a permitir crecer de una manera tranquila". "Los jóvenes se están dando cuenta. Lo que falta es que el sistema en general o las generaciones anteriores se den cuenta de que la oportunidad está ahí", ha concluido.