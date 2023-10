'Kepler Sexto B', 'Olvido' y 'Unicorns' mandan en las nominaciones a los Premis Berlanga 2023

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Kepler Sexto B', dirigida por Alejandro Suárez y producida por Turanga Films, con 15 nominaciones; 'Olvido', dirigida por Inés Paris y producida por La Dalia Films, con 13 nominaciones, y 'Unicorns', dirigida por Alex Lora y producida por Jaibo Films, también con 13, son las producciones que aspiran a un mayor número de galardones en los Premis Berlanga 2023.

Un total de 31 producciones valencianas participan como finalistas en los galardones, que organiza la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) para reconocer el trabajo del audiovisual valenciano durante el año.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Teresa Cebrián, han presentado este miércoles el acto de lectura de las nominaciones a las 25 categorías competitivas de estos galardones autonómicos, que este año ha corrido a cargo de las actrices Glòria March y Mireia Pérez.

La sexta edición de los Premios Berlanga se celebrará el 11 de noviembre en el Palau de les Arts de València y será retransmitida por À Punt, "con el fin de que todos los valencianos y valencianas puedan disfrutar de la gran fiesta de cine valenciano y de que nuestros profesionales tengan el merecido reconocimiento a la labor de todo un año", ha dicho Francesc Felipe.

Por su parte, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Teresa Cebrián, ha anunciado que la presentadora de la gala de esta edición es "la actriz y cantante valenciana Mireia Pérez, una artista polifacética con una amplia trayectoria en cine y televisión, que cuenta además con una gran experiencia en este tipo de eventos". Cebrián también ha informado que el director de la gala será el cineasta Rafa Piqueras y que la imagen de esta edición de los Premis Berlanga ha sido realizada por Assad Kassab.

Las nominaciones se han decidido en la primera ronda de votaciones de los académicos y académicas de la AVAV. En una segunda votación, entre el 6 y el 29 de octubre, se decidirán los ganadores de cada categoría, que se darán a conocer durante la gala de los Premis Berlanga de 2023.

Las categorías a concurso de los Premis Berlanga 2023 son 25, con dos novedades en el palmarés: el premio a la mejor canción original y el premio joven al mejor largometraje que decidirán los votos de los socios y socias junior de la Academia. Además, fuera de concurso, la Conselleria de Cultura otorgará también durante la gala el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano.

En la categoría a Mejor Largometraje de Ficción las películas nominadas son 'Kepler Sexto B' de Turanga Films; 'Olvido' de La Dalia Films y 'Unicorns' de Jaibo Films.

Asimismo, optan al premio al Mejor Largometraje Documental los títulos 'Bull Run' de Cosabona Films; 'Persona (no) humana' de Dacsa Produccions; 'Domingo Domingo' de Suica Films, y 'Sóc filla de ma mare' de Tarannà Films.

Por lo que respecta al mejor corto de ficción, optan al premio '13', de Tarannà Films e Inaudita; 'Hàbitat', de Aire de cinema y Wicker Films, e 'Intercanvi', de Beniwood Producciones.

Los títulos nominados a mejor corto documental son: 'Això també passarà', de Kill the TV y Calibrando Producciones; 'Max Aub mapa', de Incomedia Producciones, Antonio Savinelli y Umbracle Cine, y 'Una terapia de mierda', de Cosabona Films, Los hermanos Polo Films, Wise Blue Studios Valencia e Inaudita.

Las nominaciones a mejor corto de animación son para 'Becarias', de Pangur Animation; 'Estic bé, mamà', de Incomedia Producciones y Plató de cinema; y 'Todo está perdido', de Inaudita, Mammut Films y Mansalva Films.

Las nominaciones a mejor serie de animación son para 'Mibots Universe', de Wise Blue Studios; 'Sex Symbols', de Admirable Films i TV On, y 'Traç crític', de TV On i Admirable Films.

ÚNICA NOMINACIÓN A SERIE DE FICCIÓN

La única nominación a mejor serie de ficción es para 'Després de tu', de Albena Produccions, mientras que los nominados a mejor serie de documental son 'Crònica mèdica', de Barret Cooperativa; 'Informe', de La República del Lápiz, y 'Tresors amb història', de Sunrise Pictures.

Las nominaciones a Mejor Dirección son Alejandro Suárez por 'Kepler Sexto B'; Alex Lora por 'Unicorns'; Elena Escura por 'Les vacances de Mara', e Inés Paris por 'Olvido'.

Al Mejor Guion optan Alejandro Suárez y Grete Lee-Man Suárez por 'Kepler Sexto B'; Fermín Palacios Pina por 'Olvido', y María Mínguez, Marta Vivet, Pilar Palomero i Álex Lora por 'Unicorns'.

José Manuel Jiménez, Víctor Suñer e Iván Martín por 'Olvido'; Mariona Soler y Alex Lora por 'Unicorns'; Perig Guinamant, Carmen García y Audrey Bourdiol por 'Kepler Sexto B', son los nominados al premio a Mejor Montaje y Posproducción.

Javier Alomar Garau por 'Olvido'; Pablo Bürmann por 'Kepler Sexto B', y Thais Català por 'Unicorns', son los nominados en la categoría a Mejor Dirección de Fotografía e Iluminación.

ACTORES Y ACTRICES

En la categoría de Mejor Actor Protagonista optan al galardón Karra Elejalde por 'Kepler Sexto B'; Morgan Blasco por 'Olvido' y Sergio Caballero por 'Després de tu'.

Por su parte, la Mejor Actriz protagonista se decidirá entre Greta Fernández por 'Unicorns'; Lorena López por 'Les vacances de Mara', y María Caballero por 'Olvido.'

Asimismo, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto aspiran al premio Carla Pascual por 'Després de tu'; Inma Sancho por 'Unicorns'; Isabel Requena por 'Unicorns', mientras que los nominados a Mejor Actor de Reparto son Juli Mira por 'Kepler Sexto B'; Pablo Molinero por 'Kepler Sexto B', y Pablo Molinero por 'Unicorns'.

La Mejor Dirección Artística se elegirá entre Julia Yolanda por 'Unicorns'; Maje Tarazona por 'Kepler Sexto B' y Rafael Jannone por 'Olvido'; y Cristian Guijarro por 'Kepler Sexto B'; Maica Sanz por 'Unicorns', y Mamen Tortosa por 'Olvido', son los nominados a la Mejor Dirección de Producción.

En la categoría de Mejor Vestuario las nominadas son: Cristina Martín por 'Quan no acaba la nit'; Inés Liverato por 'Olvido', y Raquel Porter por 'Kepler Sexto B'. Asimismo, al premio a Mejor Maquillaje y Peluquería están nominados Amparo Sánchez y Ane Martínez por 'Kepler Sexto B'; Esther Guillem, Piluca Guillem, David Ambit y Alba Bautista por 'Olvido', y Vicen Betí Navarro por 'Un cel de plom'.

Los nominados a Mejor Sonido son Laura Romero por 'Les vacances de Mara'; Nicolás Mas por 'Kepler Sexto B', y Yago Cordero, Juan Ferro y Nicolás de Poulpiquet por 'Olvido'.

Por lo que respecta al premio a Mejor Música Original, optan al galardón Isabel Latorre por 'Unicorns'; Isabel Royán por 'Olvido', y Vanessa Garde por 'Kepler Sexto B'.

En la categoría de Mejor Canción Original los nominados son 'Canción perdida' de Samuel Reina Imedio ('Canción perdida'); 'El monte de los sentidos' de Josué Vergara ('Montesinos: les altres cares del mite'), y 'Rich en cripto' de Lory Money y Sr. Flipante ('Bull Run').

Por otro lado, los nominados al premio que concede el Jurado Joven son 'Domingo Domingo', de Suica Films; 'Kepler Sexto B', de Turanga Films, y 'Unicorns', de Jaibo Films. En esta categoría votan los socios y socias junior de la Academia a largometrajes de ficción y largometraje documental, ya que la categoría largometraje de animación se ha quedado desierta.

Optan al premio a mejor videojuego concedido por un jurado especializado: 'Heir of Water', de Barreira Arte y Diseño; 'Jhonny vs. Clonnys', de Barreira Arte y Diseño, y 'Minabo- A Walk Through Life', de Spherical Pixel.

No se ha presentado ninguna producción a mejor largometraje de animación, por lo que esta categoría ha quedado desierta.