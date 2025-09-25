Labora publica las entidades locales que podrán contratar a personal desempleado para realizar tareas forestales

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores medioambientales trabajan en el monte valenciano - PPCV - Archivo

Un total de 280 entidades locales que podrán contratar alrededor de 1.120 personas desempleadas durante seis meses

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha publicado la relación de ayuntamientos que podrán contratar a personal desempleado para para realizar tareas forestales. En total, son 280 las entidades locales que podrán contratar alrededor de 1.120 personas desempleadas durante un mínimo de seis meses, con contratos a jornada completa. La inversión total prevista asciende a 18,5 millones de euros financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Estas subvenciones están destinadas a fomentar la contratación de personas desempleadas por parte de entidades locales de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones de prevención de incendios forestales y otras tareas vinculadas a planes de emergencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las personas contratadas realizarán tareas que contribuyan "a mitigar riesgos contemplados en planes de emergencia, especialmente aquellos relacionados con incendios forestales". Estas actuaciones permitirán "reforzar la capacidad de intervención de los medios de extinción", al tiempo que ofrecen "una oportunidad laboral a personas desempleadas, mejorando su empleabilidad mediante la adquisición de experiencia profesional".

MUNICIPIOS DESTINATARIOS

Las ayudas del Plan de Empleo Forestal están dirigidas a una selección de municipios de la Comunitat Valenciana que, por sus características territoriales y demográficas, presentan una "especial vulnerabilidad frente al riesgo de incendios forestales".

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha determinado los municipios beneficiarios atendiendo a criterios técnicos que garantizan la eficacia de las actuaciones. Entre los requisitos considerados, se encuentran aquellos municipios que cuentan con una superficie forestal "significativa" --más de 25 hectáreas clasificadas como de alto riesgo de incendio--, lo que los convierte en "puntos clave" para la prevención.

También se ha tenido en cuenta la dimensión poblacional, "priorizando localidades con menos de 1.000 habitantes o aquellas situadas en comarcas que sufren riesgo medio o alto de despoblamiento, donde la intervención pública resulta especialmente necesaria para garantizar la seguridad y el mantenimiento del entorno".

Para poder ser seleccionada para cubrir uno de los puestos de trabajo, las personas interesadas deben asegurarse de estar inscritas como desempleadas en un Espai Labora, manteniendo actualizada su inscripción con datos de ocupaciones y formación sin que sea necesario presentar ninguna solicitud o inscribirse en ningún listado para poder ser contratada.

Labora ha publicado en su página web las instrucciones explicando el proceso de selección de las personas a contratar. Las contrataciones deberán realizarse bajo la modalidad de programas de activación para el empleo, con una duración mínima de seis meses. Las brigadas formadas deberán contar con una persona que ejerza funciones de capataz y las actuaciones deberán estar "alineadas con los planes de prevención de incendios forestales o contar con las autorizaciones pertinentes".

El servicio financiará los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, con una subvención mínima de 66.000 euros por entidad, suficiente para cubrir al menos cuatro contrataciones. La AVSRE proporcionará medios materiales para un máximo de cuatro personas por entidad y se encargará de impartir la formación básica necesaria.