Lafuente (CEV) insta a PP y PSOE a anteponer "la valencianía a sus siglas" para desbloquear la financiación

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha emplazado este martes a los partidos valencianos mayoritarios con representación en el Congreso a que "pongan por delante la valencianía por encima de sus siglas" para desbloquear la reforma de la financiación autonómica. "Yo creo que es un mensaje claro y en este momento lo que hay que exigir es que se sienten y hablen", ha recalcado.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas antes de la presentación sobre el impacto del sector logístico por carretera en la Comunitat Valenciana, respecto a la falta de reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat cuando ya han pasado casi dos meses desde que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, presentó la propuesta de reforma de la financiación que supondría alrededor de 3.700 millones de euros al año para las arcas valencianas.

La semana pasada, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, dijo que su "impresión personal" sobre la propuesta del Gobierno es que "lo que va delante, va delante" y "hay veces que hay que decir que sí". Por su parte, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, mostró el "respeto" a las palabras de Boluda, pero reiteró el rechazo del gobierno valenciano a apoyar una propuesta que "no debió ser pactada en la clandestinidad por parte de Pedro Sánchez con el condenado con quien lo pactó", en alusión a ERC.

Lafuente, también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha subrayado que los empresarios valencianos están "en la misma posición que hace unos meses" respecto a la financiación; es decir, que "hay que exigir que se dialogue, que se hable", como considera que está reclamando la sociedad a las principales formaciones políticas. "Hemos perdido la capacidad de hablar y esta polarización no está haciendo ningún bien a nuestra sociedad", ha lamentado.

Tras recordar que la financiación autonómica "repercute directamente en la calidad de vida de los valencianos y las valencianas", ha recalcado: "Desde el primer momento hemos dicho que esta solución nosotros la podemos reivindicar, pero no la podemos dar porque tiene que venir del Congreso y tienen que ser los partidos mayoritarios que tienen representación en el Congreso, los partidos valencianos, los que pongan por delante la valencianía por encima de las siglas de sus partidos".

Dicho esto, el presidente de la CEV ha señalado que tanto la ministra de Hacienda como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrían la obligación de que este debate se hubiera iniciado" para negociar la financiación con las comunidades autónomas. "Estamos a la espera, porque los valencianos nos jugamos muchísimo. Hay que decir alto y claro que exigimos que se sienten y que hablen", ha insistido.