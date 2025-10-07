Lafuente critica el "partidismo" y las decisiones "al margen del diálogo social" en la gala de premios Femeval

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Vicente Lafuente, durante una rueda de prensa en la sede de la FEMEVAL, a 26 de septiembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha subrayado que "el partidismo político no puede estar nunca por encima de la sociedad" y ha criticado que "se tomen decisiones al margen del diálogo social".

Así se ha pronunciado en la gala de los XXII Premios Femeval celebrados este martes, donde también ha ensalzado el papel esencial de las profesiones del metal en la sociedad y su actuación "en primera línea" durante la dana.

Lafuente ha subrayado las lecciones aprendidas por las inundaciones del pasado 29 de octubre, "como la importancia de no esperar a que alguien venga a resolver nuestros problemas", la necesidad del despliegue integral de protocolos de emergencia, la corresponsabilidad social y la necesidad de inversión en sistemas de protección y de simplificación administrativa, entre otras cuestiones.

Asimismo, Lafuente ha reivindicado Femeval como "una organización independiente y fiel". "Independiente porque siempre ha trazado su propio camino en el que prevalece la lealtad institucional frente a la polarización política. Y fiel con quienes dan sentido a esta federación: las empresas que, con su profesionalidad, levantan cada día nuestro territorio".

En ese sentido, ha reclamado un marco estable y una colaboración real con la Administración. "Reivindicamos que se nos deje hacer y ser empresas. No podemos permitir que se nos precarice con respuestas lentas, exceso de burocracia o sin dotaciones presupuestarias acorde a nuestras necesidades. Hace falta pragmatismo y no dogmatismo".

Así, ha rechazado "que se tomen decisiones al margen del diálogo social" y que éste tiene que tener tres vertientes: la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana; la del Estado. que "se ha roto"; "y otra que debe evolucionar hacia un modelo bipartito, que favorezca un mayor acercamiento de los agentes sociales para alcanzar acuerdos beneficiosos para las personas trabajadoras y las empresas, más allá de las mesas negociadoras y sin la necesaria intervención de la Administración".

Lafuente ha subrayado que "el partidismo político no puede estar nunca por encima de la ciudadanía" y ha rechazado "medidas unilaterales en relaciones laborales a golpe de decretos de urgencia, cargas fiscales nuevas sobre empresas o el incremento exponencial del absentismo que ha cogido una dimensión que compromete la productividad empresarial, debemos solventarlos entre todos".

CENTRO DE TALENTO EN PICANYA

Por otro lado, Lafuente ha alertado de la falta de talento en el sector del metal, con 22.500 vacantes laborales, y ha afirmado que en cinco años se necesitarán 35.000 nuevos profesionales. Como respuesta, ha anunciado la creación de un Centro para el Desarrollo del Talento en Picanya (Valencia), que Femeval presentará oficialmente el próximo 3 de noviembre.

Según Vicente Lafuente, este espacio de 5.000 m2 "será un semillero de conocimiento, cooperación y empleabilidad. Un proyecto singular que, además de formar perfiles altamente demandados, contribuirá a dinamizar una de las zonas más afectadas por la dana y a acelerar la reconstrucción".

EMPRESAS GALARDONADAS

En el acto celebrado en Base One y ante un aforo de más de 230 asistentes, Femeval ha otorgado el premio a la Colaboración Estratégica a Iberdrola y Nedgia, el premio a la Pequeña Empresa Excelente a Mecanizados Fransal, el galardón a la Transformación Digital a Mesbook, el reconocimiento a la Sostenibilidad a VRP Electric, el galardón al impulso del Talento a Analog Devices y el premio Femeval a la Excelencia Empresarial a Celestica Valencia.