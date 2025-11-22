Lambda exige a la Generalitat que no "subordine derechos" a sus pactos con Vox en el Día de la Memoria Trans

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, se ha concentrado este sábado por la tarde ante el Palau de la Generalitat con motivo del Día de la Memoria Trans y para exigir al gobierno valenciano "no subordinar derechos fundamentales" a sus acuerdos con Vox.

"Subordinar derechos fundamentales, como el reconocimiento de la identidad de género, a un pacto presupuestario supone un precedente peligroso que erosiona la confianza en la estabilidad y la universalidad de los derechos civiles", ha advertido el colectivo en el manifiesto que ha leído ante la sede del Consell, en la plaza Manises de València.

Esta concentración se ha celebrado mientras continúa la negociación entre PP y Vox para investir al candidato 'popular' a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca.

En la convocatoria por el Día de la Memoria Trans, que se celebra desde 1999, desde Lambda han alzado la voz por "todas las personas que creen en la democracia y que no quieren a la extrema derecha en las instituciones". "Si vamos todas a una, podremos combatir el odio", han reivindicado.

Además, han acusado al PP de "mantener el gobierno de la Generalitat Valenciana" a costa de "aceptar todas las condiciones de Vox, cuya misión es cuestionar internacionalmente todos los pactos socialmente establecidos".

Según han recordado, el pasado mayo, los votos de PP y Vox modificaron la Ley Trans, que en 2017 fue pionera por el reconocimiento de los derechos de las personas trans en todo el territorio español. Estos cambios, han denunciado, "rompieron con la legitimidad científica de la identidad de género, relativizando la autodeterminación y volviendo a patologizarla" cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sacó del manual de enfermedades mentales el 2018.

"Las infames modificaciones de la Ley Trans de la Comunitat Valenciana dejan a todas las personas trans, sobre todo a las que son menores, desamparadas", han aseverado, para alertar que "con la ley reformada, las familias podrán oponerse al cambio de género de su descendencia y los centros educativos no podrán abordar de forma específica temas relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual y no tendrán la obligación de activar los protocolos ante la discriminación a estudiantes trans".

Otros "ataques al colectivo LGTBIAQ+" que han rechazado desde Lambda son las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2025, que "abrieron la puerta a las terapias de conversión porque las considera prohibidas solo en caso de suponer una agresión contra la persona, además de permitir atención psicológica de forma voluntaria para quien las quiera recibir. En contra del criterio de la ONU, que el 2020 ya asimiló estas prácticas con la tortura".

Durante la concentración, se ha vivido una 'performance' donde las personas trans han marchado en un pequeño cortejo fúnebre y se ha desplegado la bandera transgénero.

Por último, han recordado sus recientes críticas a la Generalitat por "irregularidades laborales y de seguridad" en la Casa de la Diversitat, además de por "hostigamiento administrativo y trato discriminatorio" contra l'Armari de la Memòria. A su juicio, se trata de "otro de los peajes que la derecha tiene que conceder a Vox para mantener el gobierno autonómico".

En cuanto al Día de la Memoria Trans, su origen está en 1998, cuando Rita Hester, una mujer trans afroamericana, fue asesinada en Allston, Massachusetts: "Su memoria fue tan maltratada en los medios que esto provocó una vigilia unos días después y un movimiento en internet para recordar a las personas trans víctimas de la transfobia". Desde este año, cada 20 de noviembre se conmemora esta jornada internacional.