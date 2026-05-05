El Latin Fest se amplía un día con Beéle, ROA y Pirlo y se celebrará este año en el estadio Ciutat de València

Archivo - ROA en una actuación reciente - ROIG ARENA - Archivo

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Latin Fest 2026 ha confirmado las actuaciones de los artistas Beéle, ROA y Pirlo, ampliando su duración un día, el viernes 17 y el sábado 18 de julio, dentro de una edición que este año tendrá lugar en el estadio Ciutat de València en lugar de en el auditorio Marina Sur.

Estas nuevas incorporaciones, para el viernes 17, se suman a Mora, Omar Courtz, Kapo y Kris R, ya anunciados para el día siguiente, anuncian los organizadores del festival.

En el Latin Fest, cerca de 25.000 personas diarias podrán disfrutar de algunos de los músicos más populares del mundo en el ámbito del reggaeton, el trap latino y los sonidos de raíz caribeña más actuales.

Los colombianos Beéle, gran reclamo de esta nueva tanda de confirmaciones, y Pirlo y el puertorriqueño ROA son las nuevas incorporaciones de un cartel que ofrecerá más de seis horas diarias de música.

Las entradas están a la venta desde 49 euros en la web oficial del festival y en El Corte Inglés.