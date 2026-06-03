L'Audiència de València accepta la personació de Carlos Mazón en la causa de la dana

L'expresident de la generalitat Valenciana Carlos Mazón - Rober Solsona - Europa Press
VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de València ha acceptat la personació de l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa en la qual s'investiga la gestió de la catastròfica dana del 29 d'octubre del 2024, que ha deixat 230 víctimes mortals a la província de València.
Segons ha avançat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'Audiència estima el recurs d'apel·lació interposat per l'advocat de Mazón contra la desestimació de la jutgessa de la dana de personar-se en el procediment.
Així, l'Audiència admet la seua personació en la causa a l'empara de l'article 118 bis de la Lecrim per a exercir el seu dret de defensa.
El tribunal conclou que s'han acordat diligències pendents encara de "oferir resultats amb aptitud per a aportar informació que pogueren permetre una inculpació futura" de l'aforat, ja que és diputat.