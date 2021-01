Lemon Art inunda de color y alegría el centro de València con limones de dos metros y 300 kilos

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho esculturas gigantes de dos metros de altura y 300 kilos con forma de limón inundan de color, alegría y sabor el centro de València en el inicio del año. Hasta el 31 de enero, la plaza del Ayuntamiento alberga la llamativa exposición itinerante 'The Lemon Art Exhibition Tour' que recorre Europa para divulgar las bondades del limón europeo.

Tras su exitoso paso por Madrid y Málaga, aterriza en la Comunitat Valenciana como una de las zonas productoras de limón más destacadas de Europa. A través de esta muestra cultural tan visual se pretende transmitir que el limón producido bajo el modelo europeo es el de mayor calidad, frescura, sostenibilidad y seguridad alimentaria, explica AILIMPO, organización coordinadora de la campaña 'Welcome to the Lemon Age' en la que se enmarca esta acción.

Se trata de un proyecto colaborativo inédito entre el sector del limón de Europa y el Grupo pro Arte y Cultura, un conjunto de intelectuales que integran más de 600 artistas de varios países y que preside el pintor Pedro Sandoval, ganador en dos ocasiones en la Bienal de Florencia.

Bajo la coordinación de la pintora y fundadora del grupo Mayte Spínola, ocho artistas europeos han creado estos diseños tematizados a través de la personal visión que cada uno de ellos tiene del limón, un alimento con mucho que contar. Es una idea para dar a conocer a todo el mundo que los mejores limones son los que se producen en la cuenca del Mediterráneo. "Hemos diseñado unos limones apetecibles que van a enamorar a los europeos", afirma Spínola, autora de uno de los limones.

Entre los diseñadores destaca la valenciana Rosa Gallego con la obra 'Deconstrucción geométrica del Limón' en la que intenta reflejar que del limón se extrae su zumo, pero también se puede utilizar su cáscara, y que es un alimento muy versátil en la gastronomía.

Mario Villarroel 'Villasierra', Linda de Sousa, Manuela Picó, Amparo Alegría, la alemana Elizabeth Junghans y el francés Josè Antoine Zaragoza completan la nómina de artistas. El resultado es una serie de piezas muy frescas y visuales. Juan Rafael Alonso es el diseñador de estas estructuras con forma de limón de chapa recubierta de capas de resina y fibra de vidrio que se sostiene sobre una estructura cuadrada.

Tras sorprender a los madrileños y malagueños, 'The Lemon Art Exhibition Tour' ofrece una oportunidad única en este 2021 para que todos los valencianos puedan compartir fotografías junto a estas coloridas obras a las redes sociales. Todos los que publiquen una con su limón gigante favorito en Instagram con la etiqueta '#actitudlimon' y sigan y citen a la cuenta '@thelemonage_es' entran en el sorteo del peso de su escultura preferida en limones.

Los limones saltan del árbol a la calle para reivindicar sus cualidades y visibilizar el esfuerzo de los más de 20.000 personas que trabajan a diario en este sector para que cada limón producido bajo el exigente modelo europeo llegue con la máxima calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad a los hogares de los europeos.

'Welcome to the Lemon Age' es la campaña de información y divulgación "más ambiciosa de la historia" del limón europeo y cuenta con financiación de la Unión Europea. Se desarrolla durante los próximos tres años en cinco países: España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de promover el posicionamiento del limón producido en Europa de forma que los consumidores valoren y aprecien sus características intrínsecas y diferenciadoras. El sector de limón contribuye a la sostenibilidad medioambiental, con un balance neto positivo de 304.840 toneladas "secuestradas" de CO2 al año.