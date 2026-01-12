El leonés Raúl Ordás, premio Juan Gil-Albert de Escritura Aforística con 'Inexactos y verdaderos'

Se anuncia el ganador del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - DIPUTACIÓN ALICANTE

El Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para rendir homenaje al poeta alcoyano, ha recaído en su segunda edición en Raúl Ordás y su obra 'Inexactos y verdaderos'.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado a conocer la resolución de este certamen y ha recordado que "el objetivo de este galardón es tanto potenciar la literatura aforística, que el autor alcoyano desarrolló a lo largo de su trayectoria, como dar visibilidad y renombre a este poeta que forma parte de nuestro rico patrimonio literario".

Nacido en León y licenciado en Historia del Arte, Ordás se ha alzado con los 5.000 euros del galardón, al que se han presentado 65 obras de diferentes partes del territorio nacional y de países como Argentina (3), Cuba (3), México (2), Uruguay (2), Alemania (1), Chile (1) y San Salvador (1), "más de una decena de los que concurrieron en 2025 y una cifra muy significativa para este joven premio", ha manifestado el diputado.

El ganador es un prolijo escritor, autor de ocho ensayos en los que combina el pensamiento crítico, el análisis cultural y la prosa literaria. También ha escrito una decena de novelas y textos narrativos que transitan entre lo literario, lo simbólico y lo experimental con títulos como Dupont, Villancico. Un cuento sobre la España vaciada o Doré y el misterio Cervantes. Además, es autor de una veintena de guiones para proyectos publicitarios y documentales, señala la corporación provincial en un comunicado.

Vía streaming, Ordás ha agradecido tanto a la Diputación como al Instituto Gil-Albert esta convocatoria y su apuesta por un género "que requiere pensar despacio, escribir con cuidado, algo que, en muchas ocasiones, supone un acto de rebeldía en una época en la que lo analizado al detalle entra en conflicto con la rapidez de los tiempos". Además, ha explicado que Inexactos y verdaderos "es una obra de carácter introspectivo en torno a temas como la naturaleza y el lenguaje, el silencio, la identidad o la memoria".

Como ha detallado Cristina Martínez, directora del IAC, el acto de entrega tendrá lugar el próximo jueves, 15 de enero, a las 19:00 horas, en el salón de actos del MARQ y el galardón volverá a estar representado por una escultura diseñada por Mario Paul y realizada por Begoña Deltell, ambos miembros del equipo del IAC.

Durante el evento se proyectará un video con declaraciones de expertos en Gil-Albert como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la profesora de la universidad de Cincinnatti, Mª Paz Moreno; los catedráticos Jaime Siles y José Carlos Rovira; y José Ferrándiz, Eva Valero, José Luis Ferris o el ganador de la primera edición, Mario Pérez Antolín.

Además, a propuesta del IAC, estudiantes del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá compusieron una serie de diez partituras inspiradas en el libro ganador del I Premio Juan Gil-Albert que se publicarán más adelante como una colección musical con continuidad en las siguientes ediciones. Dos de estas piezas, El almiar y la cosa, de Samuel Valía, y Umbra de Ramsés Abadía, sonarán durante el acto de entrega interpretadas por Ana Alarcón, Gabriela Crespo, Marta Ramírez e Iván Sarrió.

"SABIDURÍA QUE NACE DE LA INCERTIDUMBRE"

Joaquín Juan Penalva, director del departamento de Publicaciones del IAC, ha destacado la calidad de la obra ganadora, "a través de fragmentos breves y profundos, Raúl nos invita a dudar de todo aquello que damos por sentado, proponiendo una sabiduría que nace de la incertidumbre".

También ha recordado que el jurado de esta edición ha estado integrado por el poeta, filólogo, ensayista y amigo de Juan Gil-Albert Jaime Siles; la poeta y crítica literaria María Paz Moreno; el poeta, crítico y gestor cultural Eduardo Boix; y el ganador de la primera convocatoria, Mario Pérez Antolín; así como Juan de Dios Navarro, Cristina Martínez y el propio Juan Penalva.