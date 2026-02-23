La leonesa Pirotecnia Pibierzo debutará en Alicante con el disparo de la Palmera de la Nit de Sant Joan

Archivo - Nit de la Cremà de las Hogueras de Alicante, en una imagen de archivo - JOAQUIN P. REINA / Europa Press - Archivo

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Pibierzo, de León, debuta en Alicante en las Hogueras y será la encargada de disparar la Palmera de la Nit de Sant Joan de 2026, según han acordado este lunes los integrantes del jurado que han valorado el conjunto de las ofertas, entre mascletás, Palmera y castillos de fuegos artificiales, presentadas por los licitadores.

La plaza de los Luceros seguirá albergando un concurso que el 19 de junio abrirá Pirotecnia Crespo. Le seguirán Turis (20 de junio), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (21), Pibierzo (22 de junio), Hermanos Ferrández (23) y Alto Palancia (24). Al haberse presentado únicamente seis empresas, se ha determinado que sea Fuegos Artificiales del Mediterráneo quien dispare, fuera de concurso, la mascletá del 18 de junio, ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Se da la circunstancia, con respecto a 2025, que los gerentes de dos de las mercantiles que dispararon y que no lo harán este mes de junio, Pedro Luis Sirvent (Hermanos Sirvent) y Manuel Ferrández (Pirotecnia Ferrández), fallecieron el pasado año debido a sendos incidentes en sus pirotecnias, ocurridos en marzo y agosto de 2025.

El calendario de disparo de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, de acuerdo con la propuesta que el Ayuntamiento de Alicante va a trasladar esta misma semana a la Dirección General de Costas, es el siguiente: 25 de junio, Pirotecnia Zaragozana; 26 de junio, Pibierzo; 27 de junio, Hermanos Ferrández; 28 de junio, Alto Palancia, y, 29 de junio, Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

MASCLETÁS

El precio de cada mascletá es de 8.500 euros. La duración mínima, sin contar los truenos de aviso, será de cinco minutos, después del acuerdo al que llegó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, con representantes de distintas pirotecnias, "con la finalidad de que sus aportaciones beneficien a la espectacularidad de los disparos". El tiempo máximo no varía y sigue estando fijado en siete minutos.

El peso máximo de la materia detonante será de 80 kilos y el de la reglamentada 150. Los calibres máximos de los truenos de aviso, carcasas, trueno terrestre y volcanes serán de 50 milímetros. Está prohibido el disparo de cañas voladoras. La empresa ganador recibirá un premio de 1.000 euros.

La Palmera de la Nit de Sant Joan está presupuestada en 7.000 euros. Su disparo estará prologado por tres carcasas de trueno de 75 milímetros. Estará compuesta por 1.150 cohetes Imperial de 20 milímetros y de color perla blanca con un lagrimeo desde su apertura hasta su total descenso.

A la conclusión del disparo, se dispararán dos carcasas de trueno de 75 milímetros como aviso de finalización. El peso total de los artificios pirotécnicos será de 99,66 kilos NEC. Tendrá una duración de 18 segundos. En el momento central de la apertura alcanzará un radio de 300 metros.

CASTILLOS

Por su parte, la duración mínima de cada uno de los castillos de fuegos artificiales, que se dispararán desde la Playa del Postiguet, de acuerdo con la propuesta anteriormente citada, será de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso.

Los disparos, presupuestados cada uno de ellos en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El calibre máximo de los artificios pirotécnicos será de 175 milímetros sin carcasas ni cambios de repetición. Se podrán disparar, no obstante, carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 milímetros.

El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC. Los fuegos serán, principalmente, aéreos. Sí podrá haber fuegos acuáticos. Los artificios pirotécnicos se orientarán siempre al mar y la ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Según el consistorio, "los criterios de valoración que han utilizado los integrantes del jurado para seleccionar las propuestas presentadas se han basado en la temática y las características de cada uno de los disparos, las clases y cantidad de artificios pirotécnicos, el uso de los colores en cada uno de los espectáculos, los patrones de ritmo y los elementos innovadores".