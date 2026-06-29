Les Arts acoge un concierto acústico de Rufus Wainwright en el Auditori

Archivo - Rufus Wainwright En El Auditori De Les Arts - JULIEN BENHAMOU - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditori del Palau de les Arts Reina Sofía acoge un concierto de Rufus Wainwright el 2 de julio a las 19.30 horas. La actuación forma parte de la gira 'Goint to a Town Solo', con la que el cantautor recorre las principales ciudades de Europa y Estados Unidos.

El compositor regresa a València tras su paso en 2023 como parte de su gira mundial 'Unfollow the Rules'. En esta ocasión, Wainwright propone un espectáculo íntimo, en el que alterna guitarra y piano para interpretar temas de toda su discografía, desde su primer álbum (1998) hasta 'Folkocracy' (2023). El programa incluye clásicos como 'Hallelujah', 'Another Believer' y 'Going to a Town', según ha indicado el auditorio valenciano en un comunicado.

La música de Wainwright fusiona distintos géneros: en ella conviven el pop, el folk, el 'country', la 'chanson' francesa y el teatro musical, con la ópera como horizonte de un estilo que la crítica ha calificado de "pop operístico". El artista intercala sus canciones con anécdotas y reflexiones que convierten cada concierto en una conversación con el público.

Las entradas para Rufus Wainwright se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta del teatro: taquillas, la línea telefónica 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.