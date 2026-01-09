Les Arts se adentra en el repertorio de Chaikovski con 'Eugenio Oneguin', cumbre del romanticismo ruso

Ensayo de 'Eugenio Oneguin' - MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía se adentra en el repertorio de Piotr Ilich Chaikovski con su ópera 'Eugenio Oneguin', cumbre del romanticismo ruso, que se representará del 20 de enero al 1 de febrero en la Sala Principal, en el montaje de Laurent Pelly con dirección musical de Timur Zangiev.

Tras su producción para Les Arts de 'La Cenerentola' (2020), Laurent Pelly regresa a València para estrenar uno de sus trabajos más reconocidos de los últimos años, un ejercicio de dirección actoral que "permite adentrarse en el romanticismo introspectivo de la ópera por excelencia (y también la más representada) del repertorio ruso", en la que Chaikoviski legó "todas las contradicciones que le acompañaron en su vida", ha informado el auditorio en un comunicado.

Basada en la novela homónima de Alexánder Pushkin, el compositor eslavo alcanzó cotas de excepcional lirismo en el retrato de Eugenio Oneguin, "arquetipo del antihéroe romántico, un dandi de clase acomodada preso de sus paradojas personales, cuyo rechazo a la joven Tatiana y su posterior arrepentimiento lo condenan a la más absoluta soledad".

Muchas de sus arias y pasajes, como la Escena de la carta, el aria de Lenski o el vals del acto segundo y la polonesa del tercero, son piezas con entidad propia en el programa de conciertos y recitales.

DIRIGE POR PRIMERA VEZ EN LES ARTS

El emergente Timur Zangiev, nombre recurrente en las temporadas y programaciones de teatros como La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena o el Festival de Salzburgo, debutará con este mismo título en el Metropolitan de Nueva York en los próximos meses. A sus 31 años, Zangiev goza del reconocimiento internacional por ser uno de los nuevos referentes del repertorio ruso.

Por su parte, Mattia Olivieri, el barítono con más éxito que se ha formado en el Centre de Perfeccionament de Les Arts, canta en València por primera vez el papel protagonista, junto a la soprano Corinne Winters, excepcional 'Jenufa' en 2023, que interpreta el rol de Tatiana.

Asimismo, Dmitry Korchak, que ya cantó este título en València en 2011, repite como Lenski. Ksenia Dudnikova (Olga), Giorgi Manoshvili (Príncipe Gremin), Alison Kettlewell (Lárina) y Margarita Nekrasova (Filippievna) completan el reparto.

Les Arts estrenará 'Eugenio Oneguin' el próximo 20 de enero. Las restantes funciones tendrán lugar los días 23, 25 y 29 de enero, además del 1 de febrero.

Las entradas para esta ópera se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.