Les Arts asegura que su programación no se verá afectada por el cierre del Principal y destaca la colaboración

Archivo - Sir Mark Elder dirige en Les Arts la ópera de Verdi, 'Luisa Miller'. - MIGUEL LORENZO - LES ARTS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director artístico del Palau de Les Arts Reina Sofía de València, Jesús Iglesias Noriega, ha asegurado que la programación del auditorio, en concreto, de la sala Martín i Soler, "no" se verá afectada por el cierre del Teatro Principal de la capital, ya que la agenda de eventos está "bloqueada", al tiempo que ha garantizado la colaboración entre ambos espacios culturales.

El pasado martes el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, anunció el cierre del teatro "por seguridad" y de forma inmediata debido a las "deficiencias estructurales y funcionales" del edificio. A raíz de esto, la Generalitat dio a conocer la "reorganización" de la programación en la sala Martín i Soler del Palau de Les Arts.

Iglesias Noriega, a preguntas de los medios este martes tras la presentación de la ópera 'Carmen', sobre si la reubicación de la programación del Teatro Principal en la Sala Martín i Soler de Les Arts podría afectar a la propia agenda del auditorio, ha señalado que "no" y ha apuntado que "se está trabajando" junto al teatro "en base a la disponibilidad que pueden ofrecer".

"Hay cosas que encajan sin problema y hay cosas que tienen que ver un poquito", ha indicado el director, quien ha sostenido que "todo" ello entra dentro de lo "normal" y ha garantizado la colaboración entre los dos teatros.

En esta línea, ha insistido en que la agenda de Les Arts está "bloqueada" y que toda la programación de flamenco, danza y de barroco está "en su sitio".