Les Arts celebra Santa Cecilia con la visita de Daniele Gatti al Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo

VALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía se ha sumado a las celebraciones del Día de Santa Cecilia con la visita de Daniele Gatti al Conservatorio Superior 'Joaquín Rodrigo' este viernes por la mañana, en la que el reconocido director italiano ha presenciado un ensayo de los alumnos para mantener, posteriormente, un encuentro con ellos.

Daniele Gatti, uno de los grandes nombres en la dirección de orquesta en el circuito internacional, culmina así una semana de trabajo en València, en la que ha protagonizado uno de los puntos álgidos de la temporada de Les Arts al dirigir la integral sinfónica de Johannes Brahms con la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

El maestro italiano es el intérprete de referencia de la obra sinfónica de Brahms en la actualidad, repertorio que ha dirigido con las más prestigiosas orquestas del mundo, como las filarmónicas de Berlín y Viena o la Concertgebouw de Ámsterdam, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La OCV se suma así a este selecto grupo con este auténtico tour de force, una maratón de cuatro conciertos en València y Castelló de La Plana, por los que la agrupación y Daniele Gatti han recibido el aplauso unánime de la crítica y el público, que han erigido esta cita como uno de los grandes hitos musicales de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en sus 20 años de existencia.