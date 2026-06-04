Les Arts culmina una temporada de éxito con un monumental y cinematográfico 'Turandot'

TURANDOT de Giacomo Puccini Drama lirico en tres actos Palau de Les Arts 29 de abril de 2026 - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València ha puesto el broche de oro a una temporada operística repleta de éxitos con una monumental y cinematográfica producción de 'Turandot', de Puccini, bajo la dirección musical de Sir Mark Elder y la escénica de Àlex Ollé.

El montaje del catalán, que hasta la fecha solo se había podido ver en Tokio (Japón), ha aterrizado en el auditorio valenciano que, desde hace semanas, ya había agotado todas las localidades para el estreno celebrado este miércoles por la noche.

La Sala Principal de Les Arts acogió esta futurista producción que, tal y como avanzó en la presentación de la pieza la asistente de dirección de escena y encargada de la reposición en València del montaje, Anna Ponces, "recrea el imaginario orientalista grandilocuente" del clásico, pero "dentro del mundo de la ciencia ficción".

Para ello, Ollé ha hecho uso de una escenografía monumental compuesta por un conjunto de escaleras superpuestas y coronada por una nave que remite a la de las grandes películas norteamericanas del género que, acompañada de luces y humo, se eleva y desciende al escenario para retratar el poder de la princesa Turandot sobre su pueblo.

Al contundente montaje, que cuenta con un decorado de 11,40 metros de altura y una nave de seis toneladas, se suma la presencia del Cor de la Generalitat, la Escolania Coral Veus Juntes, la Escolania de la Mare de Déu dels Desamparats que, a lo largo del primer acto, acompañan al príncipe Calaf que presencia la decapitación del último de los pretendientes de la protagonista al sonar el tercer gong.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana es la encargada de acercar a Les Arts a China con la interpretación de melodías orientales y del uso de instrumentos como el arpa, el gong o el xilófono.

NESSUN DORMA

Ya en el segundo acto Turandot rompe su silencio y desciende de su nave para dirigirse al pueblo y explicar el martirio sufrido por su antepasada Lou-Ling y por el que se protege del matrimonio. Sin embargo, Calaf accede a resolver los tres enigmas impuestos por la princesa y va ascendiendo en el podio a medida que los va resolviendo, todo ello, bajo la atenta mirada de un pueblo que celebra cada logro y de la princesa que sufre cada uno de ellos y que, tras ser resueltos, le implora al emperador que la deje vivir en libertad.

El protagonista se compadece de Turandot y le plantea un último acertijo para librarse del matrimonio: adivinar su nombre antes del amanecer. Por ello, la princesa ordena al pueblo que "nadie duerma" hasta que se descubra el nombre.

Tras esta emotiva escena llega el tercer acto y la conocidísima y aclamada aria 'Nessum dorma', donde Gregory Kunde, que da vida a Calaf, consiguió arrancar los aplausos del auditorio valenciano con su potente interpretación, así como la de Ekaterina Semenchuck (Turandot) que culminó con un emotivo y sorprendente final.