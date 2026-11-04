Les Arts recibe al referente del jazz latino Michel Camilo

Les Arts recibe al pianista Michel Camilo, referente del 'jazz' latino - LES ARTS

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València recibe el próximo viernes, 6 de noviembre, a las 19.30 horas, al pianista y compositor Michel Camilo, "una de las figuras de referencia del jazz latino de las últimas cuatro décadas".

El músico dominicano actuará por primera vez en el Auditori, dentro del ciclo 'Les Arts és Altres Músiques', al frente de su nuevo trío, integrado por el contrabajista puertorriqueño Ricky Rodríguez y el batería mexicano Antonio Sánchez, autor de la banda sonora de la película 'Birdman'.

La formación ha iniciado una gira por distintas ciudades españolas tras su reciente presentación en el Palau de la Música Catalana, en el marco de la 58ª edición del Festival de Jazz de Barcelona.

Después de su actuación en València en 2025, junto al guitarrista Tomatito, Michel Camilo regresa a la capital del Turia para presentar un repertorio que reúne algunas de las composiciones más representativas de su carrera como 'Caribe', 'From Within', 'Tropical Jam', 'Spirit of the Moment' y 'On Fire', junto a estándares ligados a su trayectoria, como 'Naima', de John Coltrane.

Desde su debut en el Carnegie Hall en 1985, el pianista y compositor dominicano se ha consolidado como una de las figuras de referencia del 'jazz' latino. Camilo se mueve con naturalidad entre el 'jazz', la música latina y clásica.

A lo largo de su carrera ha estrenado conciertos propios con formaciones como la BBC Symphony Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y ha sido residente del Konzerthaus de Viena.

Ganador de un premio Grammy, tres Grammy Latinos y un Emmy, el artista de Santo Domingo ha colaborado con músicos como Dizzy Gillespie, Herbie Hancock y Chucho Valdés.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse desde 32 euros a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.