Les Arts sorprende en su estreno con un Eugenio Oneguin minimalista que ensalza la emotividad de los personajes

Eugenio Oneguin, de Piotr Ilich Chaikovski en el Palau de Les Arts. - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts Reina Sofía de València ha sorprendido en su primer estreno operístico del año 2026 con un 'Eugenio Onegin' minimalista que ensalza la teatralidad y la emotividad de unos personajes abrigados por una escenografía que huye del folclore y de los clichés de la Rusia de finales del siglo XIX.

La Sala Principal del auditorio valenciano acogió este martes por la noche el primer pase de una de las óperas cumbre del romanticismo ruso, 'Eugenio Oneguin', de Piotr Ilich Chaikovski, en esta ocasión con la dirección musical de Timur Zangriev --que por primera vez dirige a la Orquestra de la Comunitat Valenciana-- y la escénica de Laurent Pelly. La representación arrancó aplausos en algunas de sus partes más emotivas.

La escenografía, tal y como dijo su director en la presentación de la producción, busca eliminar "todos los clichés" y evitar "el folclore" sobre la Rusia de finales del siglo XIX para que la obra sea "lo más teatral y universal posible dando sobre todo prioridad a los personajes y a la interpretación".

De este modo, tanto la iluminación como el uso de una plataforma móvil han permitido recrear la angustia, la pasión, el desencanto o la frustración de los personajes durante el primer y segundo acto, donde han destacado las escenas de la carta de Tatiana, el baile o el duelo entre Lenski y Oneguin como momentos de mayor emotividad y tensión.

La plataforma desarrolla diferentes acciones a lo largo de la representación y una de las más reseñables permite recrear la habitación de la joven Tatiana en el momento en el que escribe a Oneguin una carta declarando su amor. En este momento, el escenario se pliega y da lugar a una habitación en la que las paredes se estrechan cada vez más para representar la angustia de la protagonista por la respuesta del joven.

Durante el tercer y último acto, el escenario se transforma por completo y se convierte en un palacio de la Rusia de finales del XIX donde las pequeñas lámparas flotantes hacen brillar el vestuario del elenco y subrayan el encuentro final entre los personajes.

ROMANTICISMO INTIMISTA DE LA ÓPERA RUSA

Con este proyecto, Pelly vuelve a València después de su producción de 'La Cenerentola', de Rossini, en 2020. Su puesta en escena de 'Eugenio Oneguin' destaca como uno de sus trabajos "más celebrados de los últimos años": un ejercicio de dirección actoral para adentrarse en el romanticismo intimista de la ópera rusa por excelencia.

El elenco está encabezado por Mattia Olivieri, barítono italiano formado en el Centre de Perfeccionament de Les Arts, que por primera vez interpreta el papel de Oneguin. Le acompaña en el rol de protagonista la soprano estadounidense Corinne Winters, quien interpreta a Tatiana. Por motivos de salud, Dmitry Korchak se vio obligado a cancelar su participación en el estreno y fue sustituido por Iván Ayón-Rivas, en el papel de Lenski.

Completan el reparto Ksenia Dudnikova (Olga), Giorgi Manoshvili (Príncipe Gremin) --cuya actuación fue muy celebrada--, Alison Kettlewell (Lárina) y Margarita Nekrasova (Filippievna).

Les Arts acogerá el resto de funciones los próximos días 23, 25 y 29 de enero, además del 1 de febrero.