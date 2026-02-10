Les Corts celebrarán 11 plenos ordinarios hasta julio, un calendario parlamentario que el PP y Vox ven "razonable"

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de síndics de Les Corts Valencianes ha fijado este martes el calendario parlamentario del actual de periodo de sesiones, que se inició este lunes y que se extenderá hasta julio, durante el cual se celebrarán un total de 11 plenos ordinarios.

El primero de ellos será la próxima semana, los días 18 y 19 de febrero, y en esta ocasión la sesión de control al 'president' de la Generalitat, la primera de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón, será el primer día --miércoles-- dado que el segundo --jueves-- es recibido en audiencia por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid.

El resto de plenos ordinarios serán el 4 y 5 de marzo, el 25 y 26 de marzo, el 31 de marzo y 1 de abril, el 14 y 15 de abril, el 29 y 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, el 20 y 21 de mayo, el 3 y 4 de junio, el 17 y 18 de junio, y el 1 y 2 de julio, con la posibilidad de celebrar un pleno 'escoba' antes de finalizar el periodo de sesiones.

El PSPV había llevado a la junta una propuesta que planteaba celebrar un pleno más, pero el PP y Vox la han rechazado al considerar "razonable" la cifra de 11 plenos ordinarios, "como en otras legislaturas", según ha señalado el síndic de Vox, José Mª Llanos, en rueda de prensa tras la junta de portavoces.

Por su parte, el 'popular' Nando Pastor ha defendido el calendario parlamentario fijado ante las críticas de la izquierda y ha concretado que el mismo incluye 11 sesiones de control al jefe del Consell, frente a las siete del último año del Botànic.

Asimismo, ha afeado a Compromís que no haya llevado a la junta de síndics ni siquiera una propuesta, sino que "lo único" que pretendía Joan Baldoví era hacer "teatro y circo". Precisamente, ha apelado al síndic: "Todavía le está esperando en el Palau el 'president' Llorca para debatir cuestiones que afectan al día a día de los valencianos".

VPP, OKUPACIÓN O MEJORA DE LA RVI

Respecto al pleno de la próxima semana, el único que se celebrará en febrero, incluirá en el orden del día las solicitudes del PSPV, Compromís y Vox de creación de una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) tras la polémica de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante. Salvo sorpresa, saldrá adelante la propuesta de Vox, dado que el PP ha avanzado este mismo martes que la apoyará mientras que rechazará las de los grupos de izquierda.

Vox llevará también al pleno una proposición no de ley (PNL) sobre el "problema" de la okupación y la inquiokupación, del que la Comunitat Valenciana no es "ajena", que plantea entre otras cuestiones proceder al desalojo "inmediato" de "todos los okupas del parque público de vivienda", dado que estas deben ir "destinadas a familias que de verdad lo necesitan".

La sesión también incluirá el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), en el que Vox propone una con el propósito de que "quien cometa delitos no pueda recibir ayudas públicas". "Los delincuentes no pueden tener privilegios", según han defendido desde el partido.

EL ESTATUTO DE EXPRESIDENTES SE QUEDA FUERA

Por otro lado, este primer pleno no incluirá en su orden del día la toma en consideración de la PNL de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que la coalición valencianista pretendía evitar que los exjefes del Consell como Carlos Mazón tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió este lunes criterio desfavorable a la misma, según expuso el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su comparecencia posterior.

Sin embargo, José Mª Llanos (Vox) ha indicado que esta iniciativa no irá a este pleno dado que el criterio del Consell no ha llegado todavía al registro de Les Corts. Sobre este debate, ha defendido que su formación mantiene "la misma posición en todos los territorios atendiendo a sus circunstancias" y, en esta línea, se ha mostrado partidario de que se reduzcan "todos los gastos innecesarios".

Y ha reprochado a Compromís que solo le interesen algunas cuestiones como esta "de cara a la galería". "No hacen una sola propuesta en defensa de los valencianos, simplemente para hacer ruido", ha subrayado, y ha calificado esta iniciativa de "ocurrencia". "Es el menos de los problemas que tienen las familias", ha zanjado.

EL FOCO PUESTO EN MAZÓN

La que sí se debatirá en el próximo pleno es la iniciativa de Compromís para instar a Carlos Mazón a abandonar su escaño y a comparecer ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, aunque previsiblemente será rechazada porque Vox ya ha avanzado su voto en contra.

Al respecto, José Mª Llanos ha abogado por no aplicar "distintas varas de medir" y ha denunciado que la coalición "lo que quiere no es acabar con Mazón como 'president' de la Generalitat, sino que quiere ir más allá para salvar el asiento a su socio Pedro Sánchez" y para ello están "dispuestos a hacer lo que sea contra Mazón o contra cualquiera": "Les gusta mucho acabar con quienes consideran no un rival político, sino un enemigo".

LLORCA, EL PRESIDENTE "MÁS OPACO"

Desde el PSPV, José Muñoz ha celebrado que por fin la próxima semana "después de 70 días desde su última aparición" por Les Corts y 117 días desde la última sesión de control los socialistas podrán preguntar al jefe del Consell "más opaco de la historia de la democracia valenciana".

Es más, ha acusado al jefe del Consell de tener "aversión" al control parlamentario y le ha afeado que diga "que es el 'president' del diálogo cuando no quiere dialogar con la oposición". También ha denunciado que el PP ha intentado eliminar del segundo proyecto de ley de simplificación el procedimiento de participación pública y "ha tenido que ser la Mesa de Les Corts quien le diga que no".

Muñoz ha indicado que el PSPV llevará al próximo pleno una PNL sobre financiación autonómica para instar al Consell a "aceptar" la propuesta del nuevo modelo que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España. De hecho, ha pedido a Llorca que escuche a los empresarios, la patronal y los sindicatos y lo acepte y que abra "diálogo" con el Ejecutivo central para "negociar".

Los socialistas también preguntarán al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre los "escándalos" de Ribera Salud y a la titular de Servicios Sociales, Elena Albalat, sobre los "impagos" y la "degradación" del sector en la Comunitat Valenciana.

"ESPÍRITU OBSTRUCCIONISTA"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha criticado tras una junta de síndics "bastante accidentada" y con "espíritu obstruccionista" que hayan pasado 117 días sin un pleno ordinario en Les Corts. De hecho, la coalición ha realizado momentos antes una 'performance' en el hemiciclo para denunciar la "paralización" de la cámara valenciana los últimos tres meses y que Llorca "huye" del control parlamentario.

Además, ha lamentado que su iniciativa sobre eliminar la Ley de Expresidentes no se debata en el próximo pleno. "Nos han dicho que todavía no se había recibido el criterio --del Consell--, pese a que ayer filtraron a la prensa que era desfavorable", ha cuestionado.

Y ha criticado que el PP y Vox tampoco hayan "permitido" que se pudiera debatir el nombramiento de los tres diputados que defenderán la reforma del derecho civil valenciano en el Congreso al alegar una "peregrina y ridícula excusa" de que antes se tienen que reunir con un miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).