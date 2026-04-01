Les Corts convalidan el decreto para arrendar colecciones de arte como la de Sorolla de la Hispanic Society

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (2i), la alcaldesa de València, María José Catalá (2d), el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz (d), y la bisnieta del artista Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla (i) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha convalidado este miércoles el decreto del Consell que modifica la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano de 1998 para que la Generalitat pueda arrendar, con o sin opción de compra, colecciones de bienes muebles que sean susceptibles de integrar el patrimonio histórico, aunque se tramitará como proyecto de ley gracias a los votos de Vox, el PSPV y Compromís. Desde el gobierno valenciano relacionan este decreto con el acuerdo firmado en 2025 con la Hispanic Society para llevar 220 obras de Sorolla al Palau de les Comunicacions de València.

La convalidación de este decreto-ley, aprobado el pasado 13 de marzo por el Consell, ha salido adelante gracias a los votos de PP y Vox y con el rechazo de PSPV y Compromís, grupos que dudan de que haya una "extraordinaria y urgente necesidad" para modificar la Ley de Patrimonio.

En concreto, el decreto incluye una octava disposición adicional a la norma de 1998 para que la Generalitat pueda arrendar, con o sin opción de compra, colecciones de bienes muebles que, por sus valores históricos, artísticos, arqueológicos, científicos o culturales, sean susceptibles de integrar el patrimonio histórico, con independencia de su actual clasificación administrativa.

El arrendamiento de las colecciones, con naturaleza de contrato privado, tendrá como finalidad la exhibición pública, conservación, investigación, difusión cultural o museística de las colecciones. Exigirá, con carácter previo a la formalización del contrato, la declaración de su valor excepcional. La Generalitat podrá otorgar garantía frente a los daños materiales que puedan sufrir los bienes arrendados durante su transporte, depósito, exhibición o cualquier otra operación directamente vinculada a su destino cultural o museístico.

Durante el debate en el pleno de Les Corts, la consellera de Cultura, Mª Carmen Ortí, ha indicado que la norma responde a "razones de urgente y extraordinaria necesidad" por el proyecto para llevar obras de Sorolla al Palau de les Comunicacions. Según ha expuesto, la envergadura de este acuerdo descarta acudir a los procedimientos legislativos ordinarios, "incluso por la vía de urgencia", por lo que es necesario disponer de un instrumento "actual, flexible y operativo" para gestionar el arrendamiento de colecciones.

Ortí ha explicado que la modificación facilitará que "obras de extraordinaria relevancia puedan ser disfrutadas por el conjunto de la ciudadanía", al tiempo que ha señalado que es una disposición que está armonizada con la normativa estatal vigente y que vela por un control "riguroso".

Entre los grupos parlamentarios, el diputado del PP Alejandro Font de Mora ha destacado que el proyecto para la llegada de cuadros de Sorolla al Palau de les Comunicaciones permitirá dar un uso estable a este edificio. "Es un acto de justicia histórica con Sorolla y posicionará la Comunitat Valenciana como destino cultural de referencia", ha aseverado.

PSPV Y COMPROMÍS DUDAN DE LA URGENCIA

En cambio, el socialista José Chulvi ha defendido que "una propuesta cultural de esta dimensión no puede nacer de la improvisación ni de la necesidad política, sino de un proyecto técnico sólido, y aquí ha pasado lo contrario". "Mazón, contigo empezó todo", ha dicho, ya que ha sostenido que se planeó un viaje del 'expresident' a Estados Unidos en el marco de este proyecto para "evitar su asistencia al Congreso del PP europeo" celebrado el año pasado en València.

También ha advertido que "a día de hoy no existe" la fundación" contemplada en el convenio para la gestión del futuro espacio expositivo, así como que se haya designado a la empresa Light Art Exhibitions como operador autorizado "sin concurso público y sin dar opción a las empresas especializadas valencianas". Y ha exigido al PP "que no utilicen a Sorolla" para "hacer negocio".

Gerard Fullana (Compromís) ha sostenido que la "prisa" a la que alude el Consell en la convalidación de este decreto es "una prisa electoral por hacerse la foto" junto a las obras de Sorolla. "Sorolla no está en el centro de este acuerdo. Ustedes van a pagar mucho más de lo que pagan otros museos porque Mazón tenía la imperiosa necesidad", ha espetado al PP, y ha recordado que la Fundació Jaume II el Just fue "el epicentro del caso Taula" y "también se creó por urgente necesidad".

En sus réplicas a los grupos de izquierda, el diputado 'popular' ha criticado que, durante los anteriores gobiernos de Ximo Puig, se intentó sin éxito traer a la Comunitat Valenciana cuadros de Sorolla del Museo de Bellas Artes de Cuba. También ha recordado que el Palau de les Comunicacions fue adquirido por la Generalitat durante el Botànic por 23,9 millones de euros.

Y el diputado de Vox Jesús Albiol ha asegurado que el decreto "aporta flexibilidad y reduce burocracia, que demasiadas veces es un obstáculo", aunque ha reprochado al PP la "inacción" por haber tardado un año para "articular soluciones jurídicas sólidas" en el marco de este proyecto.