Les Corts debatirán la próxima semana las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís a la Ley del Suelo

Reunión de junta de síndics - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes debatirán en el pleno de la próxima semana las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a la Ley del Suelo. La sesión plenaria se celebrará el miércoles y jueves, de modo que coincidirá el primer día con la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Así lo ha acordado una junta de síndics celebrada este jueves, a petición del PP, para modificar la propuesta del orden del día del próximo pleno, que ya estaba fijada y aprobada. El PSPV y Compromís se han negado a este cambio y han acusado a 'populares' y a Vox, en el caso de los socialistas, de "retorcer" el reglamento de la cámara, y en el caso de la coalición, de "vulnerarlo".

El PP, por su parte, ha afeado a las formaciones de izquierda, especialmente a Compromís, que utilice una "cortina de humo" y que practique "filibusterismo político" para "engañar a los ciudadanos": "Quieren ir a la huelga y no saben cómo desmontar la historia". Mientras, Vox ha negado tener "prisa" en aprobar la Ley del Suelo y ha considerado "normal" este tipo de ajustes en el calendario parlamentario: "No entro en urgencias o no urgencias".

((Seguirá ampliación))