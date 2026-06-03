Les Corts estudiará un informe interno que abre la posibilidad de llevar a Fiscalía a docentes que protestaron dentro

Docentes se manifiestan durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Les Corts estudiará un informe elaborado por los servicios jurídicos de la casa que plantea la posibilidad de sancionar y de llevar a Fiscalía a las tres docentes que protestaron durante el pleno del parlamento valenciano del pasado 21 de mayo, al que asistieron invitadas por Compromís.

Durante este pleno, que estuvo marcado por la huelga docente en la educación pública no universitaria, las tres profesoras -desde la bancada superior de invitados en el hemiciclo- gritaron "consellera dimisión", dirigiéndose a la responsable de la política educativa del Consell, Carmen Ortí. Además, lanzaron hacia los escaños de los diputados billetes falsos con las caras de Ortí y del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y un chaleco con el lema 'Docents en lluita'.

En el informe jurídico fechado el 25 de mayo, avanzado por elDiario.es y consultado por Europa Press, se explica estos "incidentes" ocurridos en el pleno, que fueron recogidos en una nota elaborada por el inspector jefe de seguridad de Les Corts. El vicepresidente de la cámara, Alfredo Castelló (PP) -quien sustituía ese día a la presidenta, Llanos Massó (Vox)- ordenó el desalojo de las profesoras, por lo que las funcionarias de la casa las invitaron a salir, sin mostrar las docentes "ninguna objeción".

Posteriormente, añade el inspector, policías de Les Corts identificaron a las profesoras, que fueron acompañadas a la salida del parlamento "con total normalidad". También se comprobó que fueron invitadas por Compromís.

En el informe jurídico se apunta a dos precedentes de un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos: uno en Les Corts, durante un pleno en el año 2000 en el que se condenó a dos sindicalistas por protestar contra el Consell de Eduardo Zaplana, y otro en el Parlamento Vasco en 2007 cuando se multó a invitados por levantar carteles de autodeterminación y enfrentarse con un diputado.

Los servicios jurídicos de Les Corts remarcan que aunque estos hechos son "análogos" a los sucedidos el pasado 21 de mayo, no alcanzan la misma "intensidad". No obstante, señalan que "ello no impide, si se estima que concurre que dicha causa pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, que la Presidencia dé cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal", como prevé el reglamento de la casa".

Paralelamente, en el informe se indica que si los invitados por un grupo parlamentario "perturban el orden" de un pleno, "la Presidencia podrá retirar a este grupo, por el tiempo que determine, el derecho a efectuar nuevas invitaciones". Se remarca que esta prohibición a Compromís podría ser total -corresponden cinco invitaciones por sesión plenaria- o parcial, también en base a lo que decida Presidencia.

Desde Presidencia de Les Corts afirman que "se están estudiando, como siempre que hay un caso similar, tanto el informe de los servicios de seguridad de Les Corts como el del letrado correspondiente". "No hay ninguna decisión tomada", aseguran.

"INSÓLITO"

En declaraciones a los medios, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de "insólito" que se pueda llevar a Fiscalía a tres profesoras por protestar en un pleno "de manera absolutamente pacífica", al tiempo que ha advertido que sería "peligroso" para las instituciones porque "se intenta acallar la disidencia".

A su juicio, se debe a que "el Consell se está poniendo nervioso" y está "desbordado" con la huelga educativa, que afronta su cuarta semana, y con que "PP y Vox están absolutamente desorientados".

La diputada de Compromís Mª Josep Amigó, que es la vicepresidenta segunda de Les Corts, ha subrayado que durante otras legislaturas también hubo protestas similares por parte de invitados a sesiones plenarias y "en ningún momento se planteó llevarlos a Fiscalía".

Por su parte, la líder del PSPV, Diana Morant -tras una reunión en Les Corts con el grupo socialista-, ha trasladado todo su apoyo a las tres profesoras y ha criticado que se pretende ejercer "violencia institucional" hacia ellas cuando están "defendiendo la educación de todos nuestros hijos e hijas" en "un sistema maltratado, institucionalmente y políticamente, por el Partido Popular".

EL PP VE "CRISPACIÓN Y PROVOCACIÓN" EN LES CORTS

Desde el PP, la portavoz adjunta Nieves Martínez ha asegurado que no tenía conocimiento del informe y que se tratará en la Mesa -donde su grupo tiene mayoría- y se "tomará una determinación". Ha rechazado entrar en si es desproporcionado o no llevar los hechos a Fiscalía, al tiempo que ha rechazado la "crispación y provocación continua" que, a su juicio, "estamos empezando a ver en este parlamento".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que sería "correcto" llevar estos hechos a Fiscalía, porque según él "no se puede consentir que hayan desórdenes públicos" en un parlamento. "Todas las medidas disciplinarias que tengan que adoptarse atendiendo al reglamento, tendrán que ser adoptadas", ha subrayado.