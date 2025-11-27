Les Corts fija para el próximo martes la toma de posesión de Llorca

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su debate de investidura - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de síndics de Les Corts ha fijado para el próximo martes, 2 de diciembre, la toma de posesión del investido como ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique su nombramiento.

Así lo ha acordado tras la votación en la que Llorca ha salido investido con los votos de PP y Vox.

El candidato ‘popular’ era el único aspirante para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Tras la toma de posesión, Llorca deberá nombrar a los representantes del nuevo Consell.