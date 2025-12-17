Les Corts no logran elegir a los vocales del Consejo de Transparencia ni a los de la Agencia de Seguridad Ferroviaria - José Cuéllar/Corts Valencianes

El pleno de Les Corts Valencianes no ha conseguido elegir este miércoles a los vocales del Consejo Valenciano de Transparencia ni a los del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria al no haber alcanzado ninguno de los candidatos la mayoría de tres quintas partes necesaria para salir adelante en primera votación, que ha sido secreta con papeletas. Cada diputado ha podido votar un máximo de tres nombres.

De un lado, los candidatos a ocupar las vocalías del Consejo Valenciano de Transparencia eran Sonia Margarita Barriga y Vicente Fernández a propuesta del PP, Sofía García por Compromís y Eduardo Ruiz por Vox. Tras no salir adelante la elección, el reglamento de Les Corts establece que ahora se tendrán que hacer "sucesivas votaciones, en sesiones plenarias diferentes en el plazo de dos meses".

Tampoco ha salido adelante la elección de los vocales del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, al requerir la misma mayoría de tres quintos. Los aspirantes eran Antonio Esparza, Carla García y Manuel Miñés, todos ellos de la única candidatura presentada conjuntamente por PP y Vox.

No obstante, en este caso el reglamento establece que, si no se obtiene la mayoría necesaria en primera votación, se hará una segunda "en sesión plenaria diferente que se celebrará en el plazo de un mes desde la primera y en la que será suficiente con una mayoría absoluta para la elección de cada persona propuesta".

PROYECTOS DE LEY

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha aprobado por unanimidad de todos los grupos el proyecto de ley reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia tras dar luz verde al dictamen de la comisión de Política Social y Empleo.

La norma supone una actualización de la normativa vigente que, según destacó en su momento la Generalitat, refuerza los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad usuarias de estos animales. Entre las novedades que introduce se encuentra la regulación de forma específica de los perros de asistencia en lo referente a su situación tras el cese de su actividad, asegurando su bienestar una vez finalizado su servicio.

También establece una regulación clara y actualizada para garantizar la seguridad jurídica de las personas con discapacidad y de los agentes implicados en el uso y formación de los perros de asistencia. Otras novedades son una diferenciación clara de los perros de asistencia, puesto que se establece un marco normativo que distingue estos animales de los de apoyo emocional y terapia asistida, evitando confusiones normativas.

Finalmente, el pleno ha debatido la totalidad de dos proyectos de ley: el de creación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia y el de disolución del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana. En este último caso ha salido adelante también la propuesta para tramitarlo por procedimiento de lectura única.