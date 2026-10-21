L'ETNO acerca a Benimodo el valor sostenible de los museos locales - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Casa de la Cultura de Benimodo (Valencia) acoge hasta el próximo 3 de noviembre la exposición itinerante 'Sostenibilitat. Museus km 0', una iniciativa de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, que reflexiona sobre la sostenibilidad a través del patrimonio etnológico y los conocimientos tradicionales conservados en los museos locales.

Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, la muestra pone de relieve cómo muchas de las prácticas y formas de gestión sostenible actuales adquieren especial relevancia que ya estaban presentes en los saberes, las técnicas y los modos de vida tradicionales.

El proyecto forma parte del programa de exposiciones itinerantes de L'ETNO y ha sido elaborado de manera colectiva por los responsables de los museos locales que integran L'Etnoxarxa, la Xarxa de Museus Etnològics Locals de la Diputació. Así, la muestra está comisariada por personal técnico de estos museos.

La exposición se estructura en diferentes módulos temáticos que reflejan cómo los principios vinculados al aprovechamiento de los recursos, la transmisión de conocimientos y la adaptación al entorno forman parte de una herencia cultural y que "ofrece respuestas a las necesidades actuales".

'Sostenibilitat. Museus km 0' reivindica así el valor de los museos de proximidad, los denominados espacios de km 0, como lugares "fundamentales" para preservar la memoria colectiva y poner en valor unos conocimientos tradicionales que "siguen teniendo vigencia en la sociedad actual".

MÚSICA SACRA EN EL MUVIM

Por otro lado, el Museo Valencià de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) acogerá este domingo, 25 de octubre, a las 12.30 horas, el concierto 'Sacrum Novum', incluido en el programa 'Concerts al MuVIM' del Museu d'Art de la Diputació. La actuación correrá a cargo del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, en su formación Veus de Cambra, con una propuesta de música sacra contemporánea que explora nuevas formas de espiritualidad a través de la polifonía coral.

Así, bajo la dirección de José Vicente Balaguer, el concierto presenta un programa dedicado a la evolución de la música coral sacra y sus distintas formas de expresión en la creación contemporánea, de manera que reúne obras de compositores de los siglos XX y XXI, desde diferentes lenguas, estéticas y concepciones de la espiritualidad en la música coral.

Las entradas son gratuitas y se repartirán hasta completar el aforo disponible, el mismo domingo a partir de las 11.00 horas, en el punto de Información situado en el vestíbulo del museo, por orden de llegada y con un máximo de una entrada por persona. Por las características de la actividad, el acceso está dirigido a personas mayores de 10 años.