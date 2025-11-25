La "leyenda" del jazz afrocubano Chucho Valdés abre el ciclo de 'Altres Músiques' de Les Arts

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura su ciclo dedicado a las músicas del mundo --'Les Arts és Altres Músiques'-- el próximo 27 de noviembre con la visita de Chucho Valdés, "la leyenda" del jazz afrocubano, que presenta en un único concierto en el Auditori, a las 19.30 horas, su último y premiado lanzamiento, 'Cuba & Beyond'.

El compositor y pianista, que ha recibido este mismo mes el Grammy Latino 2025 al mejor álbum jazz por ese trabajo, llega a Les Arts en solitario, al piano, para repasar más de seis décadas de música: un recital íntimo, en el que su teclado invita a compartir habaneras, ritmos afrocubanos, standards de jazz y composiciones propias que ya son parte de la historia, según ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, hijo del mítico Bebo Valdés y fundador de Irakere, "grupo clave que revolucionó el jazz latino" y ganó el primer Grammy para una banda cubana, Chucho Valdés es uno de los arquitectos del jazz latino. Ganador de siete Grammys y seis Grammy Latinos, ha sido condecorado con el prestigioso Lifetime Achievement Award de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Además, forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos y, recientemente, ha sido nombrado NEA Jazz Master 2025, el reconocimiento más alto que otorga Estados Unidos a músicos de jazz vivos.

Las entradas para el concierto de Chuco Valdés en Les Arts se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.