La leyenda de la música británica Rod Stewart brilla a sus 81 años en el Roig Arena ante 12.000 personas

Rod Stewart brilla ante 12.000 personas en Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de la música británica Rod Stewart ha actuado este martes por la noche en el Roig Arena ante más de 12.000 personas en el que ha sido su único concierto en España este año. A sus 81 años, el artista ha ofrecido un recital "vibrante" en el que el público ha coreado de principio a fin un repertorio repleto de grandes éxitos.

El concierto ha arrancado con 'Infatuation', el tema de los años 80 que aborda "una atracción intensa y casi irracional" y que ha marcado el inicio de una noche "cargada de energía", según ha destacado el Roig Arena en un comunicado.

A lo largo del show, Stewart ha repasado algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, como 'Forever Young', un canto a vivir con libertad y mantener la esencia joven; la atrevida 'Tonight I'm Yours' o 'Hot Legs', una de sus composiciones más sensuales. Tampoco han faltado clásicos como 'Maggie May' o 'Young Turks', que han sido recibidos "con entusiasmo" por un público "muy entregado".

El repertorio también ha incluido algunas de las versiones "más icónicas" del artista, que forman parte inseparable de su universo musical, como 'Jolene' de Dolly Parton, 'Have I Told You Lately' de Van Morrison, 'The First Cut Is the Deepest' de Cat Stevens o la reinterpretación de Stewart de 'It's a Heartache', popularizada por Bonnie Tyler.

Acompañado por su banda y tres coristas, el Roig Arena ha resaltado que Stewart "ha demostrado sobre el escenario que su carisma y su capacidad para conectar con el público permanecen intactos", en un directo "que ha combinado elegancia, presencia escénica y potencia musical".

El concierto ha culminado con un tramo final de gran intensidad en el que han sonado temas como 'Proud Mary', el mítico 'Do You Think I'm Sexy' y 'Love Train' de The O'Jays, "remarcando que el buen rock no entiende de edades".