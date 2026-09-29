L'Horta Nord registra esta madrugada las tormentas más intensas, entre las 3 y las 4 horas

Mapa con precipitaciones - AEMET

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Horta Nord ha registrado esta madrugada las tormentas más intensas en la Comunitat, entre las 3 y las 4 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las tormentas recorrieron anoche la mitad norte de Valencia y la provincia de Castellón de sur a norte, pero la mayor intensidad recayó sobre L'Horta Nord.

Respecto a los rayos, la tormenta se intensificó en el litoral norte de Valencia, con muchos rayos en l'Horta Nord, Camp de Morvedre y sur de la Plana Baixa, para luego desplazarse hacia el mar y dejar menos actividad en Castellón.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos y establece para hoy alerta naranja por lluvias en el sur de Castellón y norte de Valencia; y alerta naranja por tormentas en el interior norte de Valencia.

Así mismo, se ha fijado alerta amarilla por lluvias en el interior sur de Valencia; y alerta amarilla por tormentas en el sur de Castellón y litoral norte de Valencia.