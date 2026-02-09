L'Horta Sud intercambia experiencias en prevención de riesgos de catástrofes con la Normandía francesa - MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Mancomunitat de l'Horta Sud (Valencia) ha visitado diferentes puntos de las regiones de Ile de France y Normandía, en Francia, con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de buenas prácticas en la prevención de situaciones de catástrofes y, en general, de resiliencia climática. El viaje se enmarca en el proyecto europeo Resist, dentro de la iniciativa Erasmus K-210.

Durante el viaje, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha recibido la medalla de la ciudad de Verneuil, de mano de su alcalde, Yves-Marie Rivemal, y el alcalde delegado de Transición Energética de Verneuil, Frederic Rey, como gesto de apoyo al papel de la institución comarcal en la dana, informa la agrupación municipal.

La representación de la Mancomunitat ha estado acompañada por la empresa española Connect Clean (especializada en poner en contacto a instituciones públicas con recursos para afrontar los retos de la transición ecológica) y la compañía francesa Avre Expertises (experta en diagnóstico energético, inmobiliario y medioambiental), socias en el proyecto Resist.

La visita a Francia ha tenido como primera parada las instalaciones de la empresa Rellumix, en la ciudad de Cergy (Ile de France), dedicada a la gestión y reciclaje de agua, filtración y separación de líquidos, entre otras materias. La comitiva se ha interesado especialmente por su tecnología puntera en depuración.

Posteriormente se ha visitado Pays d'Avre et d'Iton, en la Normandía, para conocer las medidas implementadas en la zona de cara a una mayor resiliencia ante el cambio climático, que provoca situaciones extremas como las grandes inundaciones. La comitiva se ha entrevistado con la empresa mixta que gestiona la cuenca del río Iton, cuyos responsables han explicado su creación, las competencias y sus principales actuaciones.

En el programa también estaba prevista una recepción institucional al grupo en la que Yves-Marie Rivemal ha entregado a José F. Cabanes con la medalla de la ciudad. Además, el alcalde de Verneuil y Francheville ha defendido que "España y Francia resisten ante los populismos que niegan el cambio climático".

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat ha elogiado los lazos de hermanamiento entre los dos países y ha recordado que muchas familias de la comarca y de todo el Estado español tuvieron que emigrar a Francia en los años 40, 50 y 60, con la esperanza de reiniciar sus vidas, donde fueron muy bien acogidas.

El alcalde delegado de Transición Energética y geógrafo, Frederic Rey, ha explicado el plan de acción por el clima que ha redactado la mancomunidad de la zona para los próximos seis años. Ambas mancomunidades han acordado seguir colaborando en el futuro.

Previamente a este viaje, a través del proyecto Resist se ha realizado ya una primera fase de formación telemática en materia de buenas prácticas a 100 personas de l'Horta Sud, que forman parte de las plantillas de los ayuntamientos o de los gobiernos municipales, con la participación de 40 personas expertas de toda Europa.