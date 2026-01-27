L'Horta Sud pide al comisionado de la Generalitat acelerar la construcción de colegios tras la dana

El Comisionado para la Reconstrucción de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha mantenido este martes, 27 de enero, el primer encuentro con alcaldías y equipos técnicos de l'Horta Sud, celebrado en la Mancomunitat - MANCOMUNITAT HORTA SUD

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunitat de l'Horta Sud (Valencia) ha instado este martes al comisionado para la reconstrucción de la Generalitat, Raúl Mérida, a priorizar la construcción de las infraestructuras educativas y atender las deficiencias que aún persisten en los centros que fueron afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha trasladado el presidente de la entidad supramunicipal, José F. Cabanes, al comisionado en su primer encuentro con alcaldías y equipos técnicos de l'Horta Sud, celebrado en la Mancomunitat, para presentar las nuevas direcciones generales y analizar el avance de la reconstrucción y los problemas de los ayuntamientos.

Durante la reunión, la Mancomunitat ha entregado a Mérida un dossier sobre la situación en los municipios más afectados, con datos aportados por las concejalías de Educación y las comunidades educativas. Este informe expone que han vuelto las estructuras prefabricadas a los colegios y que actualmente hay 2.000 estudiantes en barracones, "una situación que no puede perpetuarse en el tiempo". De ahí que haya pedido celeridad, pero también consenso con los consistorios y las comunidades educativas.

"No estamos hablando de poner unos prefabricados porque se crea un nuevo colegio o se amplía otro, sino que hablamos de niñas y niños que han sufrido un fuerte impacto psicológico y emocional en la dana y su escuela era una referencia de espacio seguro, que ahora han perdido", ha recalcado.

Además, ha recordado el estudio sobre el impacto de la dana en la infancia y adolescencia impulsado por Save the Children y elaborado por la Universitat de València (UV), con la colaboración de la Mancomunitat y llamado 'Con el barro en la mochila', para pedir que se planteen procesos de participación para que "niños y niñas puedan expresar cómo quieren que sean sus colegios".

En concreto, el dossier trasladado al comisionado recoge las deficiencias en los barracones del colegio Orba (Alfafar) y los problemas sin resolver del CEIP Blasco Ibáñez (Beniparrell), así como la situación en centros de Catarroja como el IES Berenguer Dalmau. También se hace referencia a la situación de los centros en Albal, Aldaia, Benetússer y Massanassa, y se incluye la situación de Utiel porque la comunidad educativa del centro ha hecho llegado a la Mancomunitat sus quejas.

COLECTOR OESTE

Por otro lado, la organización supramunicipal, en nombre de todos los ayuntamiento que limitan con la pista de Silla, ha explicado a Mérida la situación del colector oeste y las canalizaciones de la Epsar por debajo de esa infraestructura viaria.

"Es ilógico que se exija a los ayuntamientos realizar la separación de aguas pluviales y residuales, cuando finalmente solo tienen una salida a este colector, por el que la Generalitat tendría que hacer la separación en ese punto", ha expuesto, y ha advertido que "esta medida también repercute en l'Albufera, que es la que recibe al final el aporte de agua".