Liberan al mar crías de tortuga boba en la playa del Carabassí de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias crías de tortuga boba ('Caretta caretta') han sido liberadas este martes por la noche al mar en la playa del Carabassí, perteneciente a Elche (Alicante).

Se trata de los ejemplares nacidos del quinto nido registrado en los últimos tres años en este enclave litoral ilicitano, que se ha convertido en una zona caliente de nidificación de esta especie, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

Un grupo de voluntarios ha hecho guardias para vigilar el nido, cuyos huevos han eclosionado en los últimos días, hasta la liberación de los ejemplares nacidos al mar.